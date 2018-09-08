《中時晚間快報》山竹可能變強颱 直撲台灣

山竹可能變強颱 直撲台灣

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中時電子報
綜合報導

◎山竹可能變強颱 直撲台灣

中央氣象局表示，7日晚間生成的山竹颱風，目前距台灣仍遠；未來將沿著太平洋高壓南側往西移動，由於所處環境有利於發展，預料將持續增強。也有美國氣象機構研判它將會升級為強烈颱風，並且可能於周末、周日（15、16日）侵襲台灣。

◎川普發狠！關稅又加碼 揚言對陸進口產品全加稅

美國計畫向總值2000億美元的大陸進口商品，加徵最多25％關稅的諮詢期已經結束，川普7日表示這項關稅措施快將落實，強調這取決於北京的態度，又揚言準備好於短時間內向額外2670億美元的大陸進口商品加徵關稅。

◎陸深入中美洲 事態嚴重 美召回棄台3國大使急商

在中國鉅額金錢利誘下，中南美洲3國多明尼加、薩爾瓦多和巴拿馬先後宣布與中華民國斷交，並與中華人民共和國建交，美國國務院今天宣布召回這駐這3國的大使。總統府與外交部皆表示，我們注意到美國政府發布的新聞，不會就個別措施進行評論。但就台灣國際空間的相關議題，長期以來我們均持續與美國政府進行密切溝通。

◎追隨蓋茲 專注慈善教育 馬雲54歲生日將宣布退休

《紐約時報》報導，大陸電子商務巨擘阿里巴巴創辦人兼董事長馬雲計畫於10日54歲生日當天宣布退休，將來專注慈善和教育事業，但他仍將留在阿里巴巴董事會。

(中時電子報)

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