台南又淹水又路坍破洞 藍營轟：天災剛過「人禍」何時了？

永康區中華路接連2天內上演淹水，讓居民苦不堪言。(曹婷婷翻攝)

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台南甫經歷823豪雨淹水災情慘重，才過2周，永康區中華路卻在接連2天之內上演下沒幾分鐘雨就淹水，肇因鄰近住宅因豪雨淘空地基，導致箱涵破裂，今天中午一度大雨，靠抽水機避免再淹水，但住戶心驚膽跳，加上連日馬路又傳出多起破洞，招致民怨。

高思博競選團隊發言人王家貞痛斥，市府根本沒有把人民生命財產安全放在眼裡面一場大雨不但淹掉台南2/3的面積，後續雨彈在台南炸出2000個洞，更進一步打擊台南的觀光產業。代理市長李孟諺日前赴土耳其，將在今晚趕回台南，晚上9時勘查永康中華路。

王家貞說，自從823泡戰過後，雨彈在台南炸出2000個洞，這2天陸續發生道路坍塌，卡車陷落、大吊車落坑事件，機車族騎車受傷的個案更加難以估算，甚至發生才下10分鐘的雨，永康中華路又淹水及膝的離譜事件。

王家貞說，不是只有北門、將軍、學甲有受災戶，現在整個台南的觀光都受影響，又是淹水不退、又是隨處可見的坑洞，誰還敢來台南？她也抨擊，台南災情傳遍全台，未見市府加速進行道路修復及消毒防疫工作，代理市長反而率領官員出國，直到最近天坑陷落車子的新聞鬧大，才心繫重建防災進度，提早返國。

王家貞痛批，104年登革熱疫情，就是因為賴清德的傲慢輕忽，長期不進議會、不接受議員質詢，最後釀成2萬2760個病例、造成112人死亡，這對台南的城巿形象及觀光產業所造成的衝擊，難以估算。

王家貞說，這次淹水，從市區道路到國道都坑坑洞洞，處處可見施政怠惰的「人禍」痕跡，天災可以遠離，但「人禍」還要持續多久?

(中時 )

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