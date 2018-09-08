登革熱防疫破功？ 新北市永和傳女子感染第一型登革熱

2018年09月08日 18:43 中時 陳俊雄

新北市衛生局8日公佈新北市新增4例本土登革熱，除了新莊海山里、中泰里、瓊林里再傳病例外，連永和區也傳出大同里有名30歲女子快篩後確診登革熱，目前皆住院中，狀態穩定。

新北市衛生局表示，這名確診登革熱的永和區大同里30歲女子，潛伏期間活動範圍以永和區住家為主，經實驗室檢驗為第一型，基因序列待實驗室比對。

新北市衛生局長林奇宏表示，該名女患者檢驗為第一型，與新莊的第二型並不相同，衛生局清查女子活動史，尚未查出可能感染來源，但將針對女子住家周邊加強孳清噴消作業，務必阻絕疫情擴大。

至於海山區58歲男子及瓊林里74歲男子兩名確診案例，活動範圍與新莊區豐年高風險場域，研判感染與該場域有關；中泰里42歲男則是與先前案26的為同事關係，由於兩人皆感染第一型，研判於工作地的新莊區中和里感染。

新北市衛生局指出，近期新莊區發生病例多與豐年高風險場域有關，市府除已針對病例活動範圍採取緊急防治作為外，為有效控制疫情，劃定以中正路、新泰路、環漢路、瓊林路、瓊泰路及中環路約40公頃範圍，於9月10日對於該區域加強戶外孳生源清除及進行預防性噴消作業，針對陰暗潮濕處並輔以殘效噴灑強化效果；另也將於9、10日兩天動員針對先前土城區風險12里預防性噴消，新莊土城共同採取區塊防治，防堵疫情擴散。

新北市衛生局提醒民眾，如出現發燒症狀，切勿自行服藥，請儘速至新莊區瓊林里瓊泰市民活動中心及土城區衛生所設立的「登革熱篩檢衛教站」或本市「登革熱快篩試劑合約院所」進行評估篩檢，並主動清除家中內外積水容器落實「巡、倒、清、刷」，才是戰勝登革熱最重要也是唯一的戰略。

(中時 )