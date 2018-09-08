秋天來了 首隻度冬黑面琵鷺台南七股報到

2018年09月08日 18:44 中時 莊曜聰

今年第1隻來台度冬的黑面琵鷺8日在七股黑琵保護區現身，比去年早了3天，鳥友認為應該是趁著入秋後第一波鋒面南下。（資料照片）

「白露來，黑面琵鷺到。」今年首隻來台度冬的黑面琵鷺在台南七股現身，台南黑面琵鷺保育學會志工今天上午在黑面琵鷺保護區主棲地記錄到今年第1隻來報到的黑琵，牠全身羽毛雪白，鳥喙呈深黑色，鳥友判斷應是成鳥，身體狀況看起來不錯，並沒有長途跋涉的疲憊感，比去年發現的時間還早了3天。

今天正好是24節氣的「白露」，象徵時序入秋，天氣會逐漸轉涼，鳥友剛好在這天目擊到度冬的黑面琵鷺，也是巧合，鳥友黃永豐表示，近期有觀察到蒼鷺等先遣部隊前來，就覺得黑琵應該快要抵台，前年、去年都在9月11日，沒想到這次更早，應該是趁著入秋後第一波鋒面南下。

這隻黑琵出現在七股黑面琵鷺保護區，台江國家公園管理處巡守員李明華說，午間他也在主棲地見到黑琵現蹤，牠先是整理羽毛，再躲進紅樹林，過陣子瀟灑的振翅高飛，繞行主棲地觀察環境後，又回到紅樹林休息，李明華觀測時，黑琵距離他約有900公尺遠，腳上並無腳環。

鳥友黃永豐表示，今年停留在台灣的黑面琵鷺有2隻成鳥及34隻亞成鳥，其中2隻受傷的成鳥經醫療後，4月傷癒繫放，但並沒有北飛回到繁殖地，而是留在新竹、宜蘭一帶。

(中時 )