羽球》戴資穎學英文 金牌球后分享小秘訣

2018年09月08日 18:36 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

球后戴資穎8日在記者會分享學習英文的秘訣。(TutorABC提供)

甫從雅加達亞運載譽歸國，羽球金牌球后戴資穎8日出席TutorABC記者會，首度於高雄公開露面，熱情的「穎迷」擠爆現場，為了回饋球迷，戴資影不吝分享自己學習英文的小秘訣，期盼帶動自主學習英語熱潮，讓英語成為台灣運動員邁向世界舞台的重要利器！

戴資穎表示，爸爸不僅是羽球啟蒙老師，更是她的精神導師，在爸爸循循善誘的教導下，戴資穎獲得3個啟發—「自律」、「永不放棄」、「學好英語走出去」。在賽場上，戴資穎已經做到了，因而獲得今日成就，下一步則是秉持前兩項特質學好英語，征服賽場外的世界。

戴資穎表示：「為讓球技更進步，我的自律學習秘訣有3項──勤加練習、觀摩高手、賽後反饋蒐集。持續不斷的練習定能精進球技，訓練之餘我還會觀摩世界各地的羽球好手，學習優秀的羽球技巧，此外我會了解眾人對我每次比賽表現的意見，持續加強球技。」

自從開始於世界各地比賽後，戴資穎更了解英語的重要性，她希望比賽之餘，能多多與各國選手相互交流，提升自身球技，讓世界看見台灣。戴資穎說：「為加強球技，為台灣爭光，我用自律學習秘訣開始學習英語，除了勤勉練習外，也多聆聽各式英語相關資源，觀摩口說技巧，以及與同儕互相討論學習，蒐集反饋精進英語能力。」

TutorABC個性化訂製專屬於球后的英語學習課程，透過DCGS動態課程系統，根據戴資穎的英語能力、興趣、背景等以AI智能精準配對，更提供24小時學習平台，配合戴資穎生活、訓練、比賽各種行程，透過行動裝置就可隨時隨地進入全英語環境學英語。

(中時電子報)