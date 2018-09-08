高雄》韓國瑜視察823淹水嚴重的岡山潭底社區 允諾當選市長一定徹底解決水患

國民黨高市長參選人韓國瑜指著水淹一層樓高的水痕說「眼見為憑」。（林雅惠攝）

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國民黨高市長參選人韓國瑜指著水淹一層樓高的水痕說「眼見為憑」。（林雅惠攝）

年底九合一選舉投票日距今剩2個多月，國民黨高雄市長參選人韓國瑜近日勤走偏鄉，發現縣市合併後的城鄉差距越來越大，8日下午他前往岡山區視察823淹水嚴重的潭底社區，強調未來他若當選市長，絕不允許一國兩制，要找出淹水原因來根治，徹底解決百姓長期來淹水之苦。

韓國瑜昨天下午到岡山濟世宮普渡參拜後，隨即趕往潭底路崑山西巷關心823淹水嚴重的潭底社區，其中因淹水搬家具脊椎斷掉的蔡吉貞目前仍在義大醫院住院治療中，蔡太太說，每回颱風下大雨就淹水，百姓已淹怕了，政府拿不出解決辦法。

潭底社區理事長陳永國說，88水災後至今，社區淹水問題一再重演，只要颱風天暴雨，居民就心驚膽跳，這次823淹水嚴重，也從未見民進黨立委關切，百姓要的就是過好日子，希望這次市長選舉翻盤，換黨來做看看。

韓國瑜指著水淹一層樓高留下的水痕說，「眼見為憑」，不管政府怎麼去擦粉也去不掉淹水到這麼高的事實，他說，不管什麼原因淹水，政府絕對不可以讓淹水問題長年不斷重覆發生，未來他若當選市長，一定要徹底想辦法根治潭底地區的淹水問題，不能讓原高雄縣的民眾活在一國兩制、二等國民的狀態。

(中時 )

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