台中》 中市中西區議員 用「在地美食」拉近距離

2018年09月08日 19:01 中時 陳淑芬

台中市議員參選人黃守達在網路IG分享在地美食，網友回響熱絡。（陳淑芬翻攝）

台中市議員參選人李國禎在臉書上說，他吃的是一種回憶。（陳淑芬翻攝）

台中市中西區小吃老店特色餐廳密集， 多名市議員參選人在網路用「在地美食」亮點，拉近與民眾距離。民進黨提名的江肇國及黃守達頻在網路分享推薦在地美食訊、時代力量提名的李國禎也偶有美食介紹。他們都說，透過在地美食介紹中西區特色，民眾回響熱烈，展現在地美食的力量。

中西區議員選舉有7人搶3席，選戰緊繃，參選人在網路宣傳服務成果、造勢活動外，還常出現在地美食介紹，以美味來吸引民眾目光及在地認同，讓傳統選戰的煙硝味，出現不一樣的「味道」。

「沿街拜票，經過的都是常吃的小吃」爭取連任的市議員江肇國說，他在臉書分享工作團隊沿戶拜票時的吃喝，也是在宣傳推廣在地美食，網友回響熱絡，吃過的人會留言分享，還有熱情的支持者要到現場對他加油打氣：沒吃過網友也會進一步詢問，希望藉此吸引更多的年輕人來品嘗小吃美食，多認識中西區的特色。

黃守達自去年2月起陸續在網路IG及臉書以圖文並茂介紹美食。黃守達說，中西區美食兼具傳統及現代的多元好滋味，東協廣場有東南亞美食、美術園道有異國料理，各老店小吃藏身巷弄間，網路上不少外地年輕朋友跟隨來品嘗，大都稱讚好吃，藉此宣傳中西區的效果不錯。

李國禎則說，現代選民對政治逐漸無感，透過臉書介紹中西區美食，可以吸引更多人來中西區消費，宣傳、刺激舊城區經濟。

(中時 )