蔡衍明愛心基金會「向全國志工致敬演唱」列車首次開抵台東

2018年09月08日 18:44 中時 莊哲權

原住民之花高蕾雅演唱張惠妹金曲「姐妹」。（莊哲權攝）

大學城歌手涂佩岑的美聲令人陶醉。（莊哲權攝）

台東利嘉部落出身的江明娟演唱「我曾用心愛著你」，引起共鳴。（莊哲權攝）

曾淑勤演唱「魯冰花」打動許多人的心。（莊哲權攝）

南方二重唱的優美和聲征服全場。（莊哲權攝）

主持人梅東生妙語如珠，炒熱氣氛 。（莊哲權攝）

蔡衍明愛心基金會「向全國志工致敬演唱」吸引800名志工聆賞。（莊哲權攝）

台下觀眾跟著歌手唱和。（莊哲權攝）

首次在台東舉辦的蔡衍明愛心基金會「向全國志工致敬」公益演唱會，8日在台東高中綜合禮堂登場，邀請南方二重唱等多位歌手，演唱22首膾炙人口的經典民歌及老歌，800名志工跟著唱和，氣氛熱烈，縣長黃健庭、議長饒慶鈴也到場向志工表達敬意。

首次開往台東的蔡衍明愛金基金會「向全國志工致敬」公益演唱會列車，8日下午兩點在台東高中登場，縣長黃健庭致詞時表示，台東縣財政困難，人力有限，但是這幾年來台東的改變和進步，志工扮演非常重要的角色和力量。

演唱會由梅東生主持，不僅以妙語如珠炒熱氣氛，訪問每位歌手還換不一樣的衣服，相當敬業，金韻獎歌手李明德帶來3首校園民歌首先喚起4、5年級生的青春回憶，原住民之花高蕾雅演唱張惠妹金曲「姐妹」，台下觀眾跟著唱和，大學城歌手涂佩岑的美聲令人陶醉，接下包括台東出身的曾淑勤、江明娟，及南方二重唱，更是征服全場。

蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視自2013年起，全台巡迴舉辦公益演唱會至今已達75場次，超過8萬人參加，3000多名官網鐵粉如影隨形，跟著旺旺中時公益演唱會全台奔波索票，場場觀眾熱情滿滿，官網按讚不絕，對「旺旺中時公益演唱會」用音樂娛樂建立企業推廣社會良善風氣的口碑，皆給予肯定。

基金會表示，本次活動，在台東縣社會處、文化處、市公所、警察局、消防局、副議長陳宏宗、中華紙漿台東廠、國立台東高中、娜路彎大酒店等支持協助下，社會處邀請了600位社服志工、文化處邀請了100位文化志工，消防、警察等局處各邀請100位義交、義消參與演唱會活動。

每位到場的志工，旺旺友聯保險公司贈送一個精美實用的收納袋，表達主辦單位蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視，對志工長期犧牲假期服務社會的辛勞略表敬意。

2018第十場活動，將於9/29日禮拜六下午二點，在新北市三重綜合體育館演藝廳舉辦，邀請多位知名資深歌手參加演出，有寶島歌王劉福助、辛龍、南方二重唱、宋少卿、向娃、馬玉芬、錦雯等八名為千餘名志工獻上22首經典老歌。歡迎新北市地區的民眾踴躍索票參加，一起為新北市佈老志工加油。

(中時 )