台南北門井仔腳瓦盤鹽田200年 老鹽工回娘家同慶生

2018年09月08日 18:46 中時 莊曜聰

台南北門井仔腳鹽田已經有200年歷史，現在是全台唯一生產日曬天然海鹽的鹽田，也是南市重要的歷史建築及觀光景點。（莊曜聰攝）

當年的鹽工現在都已經是阿公、阿嬤。(莊曜聰攝)

台南北門井仔腳瓦盤鹽田已經有200年歷史，現在是全台唯一生產日曬天然海鹽的鹽田，也是南市重要的歷史建築及觀光景點，之前因0823雨災，曬鹽堆泡湯，雲嘉南濱海國家風景區管理處原先規畫的「鹽田喜事」因此順延，近日總算放晴，今天雲管處邀集24位老鹽工回娘家分享「做生日」喜悅，也邀民眾一起來鹽田「七逃」。

原稱為「瀨東場」的井仔腳瓦盤鹽田是經歷過3次遷徙才到現在的位置，原先在高雄小港大林蒲，遭到洪水淹沒，搬到台南佳里外渡頭，再遇水患，最後才落腳北門，2000年廢曬，後來為推展鹽業觀光才又復曬，面積約80公頃，因結晶池底以瓦片鋪排而成，故稱作瓦盤鹽田。

日曬鹽是看天吃飯的行業，曬鹽期間若遭逢雨勢，產量影響很大，近期中南部豪雨淹水，井仔腳鹽田也泡湯，小山般的鹽堆通通泡湯，所幸在鹽工的努力下，很快就恢復現場，遊客不至於撲空，雲管處長徐振能說，雲管處有責任為後代子孫保存這塊鹽田，讓民眾來感受鹽業文化。

今年適逢鹽田200年歷史，雲管處今天也特別舉辦活動慶祝，邀請24位老鹽工回娘家，幾乎全部都當阿公、阿嬤了，最高齡的尤紅虲已經90歲，眾人年齡相加的「千歲團」替百年鹽田「做生日」，場面相當有趣，雲管處也致贈感謝狀給老鹽工，並分送紅蛋分享喜悅。

(中時 )