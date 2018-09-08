串起那羅文化之旅 部落音樂祭試水溫

2018年09月08日 18:47 中時 邱立雅

新竹縣尖石鄉8日舉辦原創覺醒音樂祭，有來自花蓮的原民青年來交流。（邱立雅攝）

尖石鄉自今年推出青蛙石天空步道遊程之後，大受歡迎，但因未能串聯周邊景點、推廣在地原住民文化，公所將在那羅文學林附近增設展演場，預計年底發包搭建，明年推出歌舞表演，將青蛙石周圍的美食、文化、景點、住宿、表演一次串聯，讓遊客深度體驗尖石泰雅之美。

青蛙石步道遊程推出後，大受遊客歡迎，今年8月遊客人次高達2萬5000人，票務收入突破200萬。公所有感於目前的遊程僅天空步道、接駁以及手作活動，希望發展多元遊程，讓遊客能停留更多時間，於是向原住民委員會申請800萬經費，於那羅文學林附近增設展演場，預計年底發包。

公所表示，展演場預計可容納150個座位，將推出原住民歌舞表演，公所也計畫將在那羅地區的香草田納入可食地景，推出在地風味餐，讓遊客走訪青蛙石天空步道，可一次體驗美食、美景、手作、文化、歌舞等等在地特點，下一步還要串聯周圍村落的民宿，讓觀光旅遊能均衡發展。

推廣觀光旅遊不僅僅是表面的原民歌舞秀，尖石鄉公所希望能真正傳承泰雅語言、歌舞文化，8日上午在那羅文學林舉辦音樂祭，除了在地歌手也邀請花蓮地區的原民青年歌手，在舞台上交流傳統古調。此次舉辦音樂祭正是希望將原民文化傳遞給外地遊客，也替年底展演場成立試水溫。

(中時 )