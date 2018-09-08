大環境衝擊 公益團體秋節義賣受影響

台南後壁蓮心園庇護工場每年在中秋節前推出的蛋捲禮盒頗受消費者青睞，但接連受到毒蛋、過期蛋液風波影響，今年訂購量大不如前。（莊曜聰攝）

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食安問題加上大環境景氣衝擊，公益團體秋節募款也受影響，台南後壁蓮心園庇護工場生產的蛋捲頗受消費者青睞，往年秋節期間都能賣到逾千盒，但今年受到過期蛋液事件影響，目前訂購僅300多盒，連製作總數量都要往下修正；而北台南家扶往年都會募集月餅致贈受扶家庭，目前還不到一半，感受到社福寒冬。

蓮心園社福慈善事業基金會創立時是照顧溪北新營、白河、後壁、東山等地的獨居老人，附設的啟智中心則收容身心障礙的院生，在南市勞工局輔導下成立庇護工場，有各項職訓課程，包括洗車、農作園藝、手工蛋捲烘焙等，其中手工蛋捲烘焙的產品歷年來銷售狀況都不錯，也讓院生找到一片天空。

近年來由於大環境景氣不佳，加上去年芬普尼毒雞蛋及今年的過期蛋液事件衝擊，雖然庇護工廠使用的原料沒有問題，但仍影響消費者信心，一般民眾及企業訂單都明顯減少，離中秋節還有2個禮拜時間，只有300多盒訂單，連去年一半都不到，蓮心園也決定降低生產數量，以維持產品品質並減輕成本負擔。

北台南家扶往年都有企業或個人會捐贈月餅禮盒給受扶家庭，今年數量也減少很多，目前永康服務處收到善士林進旺捐贈的460盒，新營服務處則有50盒，剛好是受扶助家庭數量的一半，屆時在分配上還得動動腦筋。

(中時 )

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