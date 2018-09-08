大環境衝擊 公益團體秋節義賣受影響

2018年09月08日 18:48 中時 莊曜聰

食安問題加上大環境景氣衝擊，公益團體秋節募款也受影響，台南後壁蓮心園庇護工場生產的蛋捲頗受消費者青睞，往年秋節期間都能賣到逾千盒，但今年受到過期蛋液事件影響，目前訂購僅300多盒，連製作總數量都要往下修正；而北台南家扶往年都會募集月餅致贈受扶家庭，目前還不到一半，感受到社福寒冬。

蓮心園社福慈善事業基金會創立時是照顧溪北新營、白河、後壁、東山等地的獨居老人，附設的啟智中心則收容身心障礙的院生，在南市勞工局輔導下成立庇護工場，有各項職訓課程，包括洗車、農作園藝、手工蛋捲烘焙等，其中手工蛋捲烘焙的產品歷年來銷售狀況都不錯，也讓院生找到一片天空。

近年來由於大環境景氣不佳，加上去年芬普尼毒雞蛋及今年的過期蛋液事件衝擊，雖然庇護工廠使用的原料沒有問題，但仍影響消費者信心，一般民眾及企業訂單都明顯減少，離中秋節還有2個禮拜時間，只有300多盒訂單，連去年一半都不到，蓮心園也決定降低生產數量，以維持產品品質並減輕成本負擔。

北台南家扶往年都有企業或個人會捐贈月餅禮盒給受扶家庭，今年數量也減少很多，目前永康服務處收到善士林進旺捐贈的460盒，新營服務處則有50盒，剛好是受扶助家庭數量的一半，屆時在分配上還得動動腦筋。

(中時 )