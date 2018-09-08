效法沖繩！ 尖石原生種月桃 煉出清香精油

尖石鄉那羅部落有一群族人栽種月桃，將之製作成純露、精油等產品。（邱立雅攝）

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邱立雅
尖石鄉那羅部落目前發展月桃產業，族人希望能將產業扎根，讓年輕人回流。（邱立雅攝）

國人前往日本沖繩多半會帶月桃精油等在地特產，但其實沖繩月桃是百年前來自台灣原生種。新竹縣尖石鄉那羅部落有一群族人，希望效法沖繩的成功經驗，將月桃產業扎根，吸引年輕人回流。

月桃與在地原住民生活息息相關，早年用月桃葉編織成草蓆、背籃、背袋，日常生活隨處可見月桃身影。農友楊繼華表示，過去未曾想過月桃可提煉成精油，直到發現沖繩的月桃居然源自台灣，才互相號召投入栽種月桃。

那羅部落族人2年前開始栽種月桃，目前栽種面積達5公頃，共有20名族人投入月桃栽種事業，並成立那山那白月桃文化促進會。楊繼華表示，月桃的花、葉、莖都可以製作成精油，大約40公斤的月桃可提煉出1萬8000毫升的純露與30毫升的精油。

「我們在技術上持續突破。」楊繼華指出，促進會研發的蒸餾技術突出，同樣公斤數的月桃可提煉出更高的精油，保存月桃原有的清香氣息。雖然擁有一定的技術，但因今年才正式推出，能見度相當低，也讓促進會的成員們相當苦惱。

楊繼華表示，促進會成員多半為退休人士，才能夠全心投入月桃產業開發，否則月桃1年僅開花1次，勞動與產出不成正比，只希望更多人能認識台灣原生種月桃，預計今年底前還要再研發月桃手工皂、洗髮露，讓產品更為多元。

(中時 )

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