籃球》否認加盟夢想家 田壘：我保持「單身」

國內球迷不知多久沒看田壘上場打球了。(孟橙策略行銷提供)

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中時電子報
田壘否認自己確定加盟夢想家，卻沒把話說死。(黃及人攝)

「少俠」田壘8日跟胡瓏貿、簡祐哲、周暐辰、曾祥鈞等亞運國手，攜手出席代言「SYM鬥到底3×3城市爭霸戰」台灣區總決賽，更親自下場鬥牛，但整個焦點仍放在他是否確定加盟寶島夢想家，壘哥的回答很妙，「我保持單身！」

「老實講，我還沒做出最後決定，也沒打算這麼快就做決定，一切都還在考慮當中，我現在連合約紙都還沒看過，怎麼說我要簽約了呢？」田壘說，「畢竟現在年紀大了(35歲)，除了必須考慮價碼，也要考慮家人等其他條件再說。」

田壘過去4年都在中國CBA天津榮鋼效力，只是目前還在審慎考慮，到底該要選擇CBA、SBL或ABL寶島夢想家？他強調自己還須跟家人好好討論，預計在9月底之前，就會有最終答案，只是感覺他也快要閒不住了。

「因為我原本房子進行半年整修，所以我才搬到新租的房子不久，感覺每天都待在家裡很煩，也都不知道要幹什麼，」田壘說，「剛剛下場打三對三有點尷尬，因為我最近太少打球了，大部分時間都在自主訓練，傷勢也都大致痊癒。」

其實從田壘的談話當中，可以感覺他確實有在考慮加盟夢想家，因為他很清楚前往客場都需在吉隆坡轉機的辛苦，「我有聽說夢想家轉戰客場很辛苦，原則上我或可直飛客場，但我假如真的加盟夢想家，當然希望跟大家一起轉機。」

「如今我都35歲了，雖沒想過要打多久，卻能接受自己老了的事實，接下來的規劃，當然要跟家人深聊，如今我要考慮的，不只是未來幾年的打球計畫，還有退休後到底要做什麼。」看來田壘這次可是認真的，也不打算輕易鬆口了。

(中時電子報)

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