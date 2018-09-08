山竹颱風恐襲台 賴揆：制度面保障農民耕作

2018年09月08日 18:56 中時 鄭舲

行政院長賴清德今出席「第六次全國農業會議」閉幕典禮，賴清德致詞時指出，823熱帶低壓豪大雨才過沒多久，山竹颱風週末又要來，這就是台灣天然災害頻繁的現況。因此農委會也提出「農作物天然災害保險」，這次試辦有130戶農家可理賠至3千萬元，更加保障農民面對天災的威脅。

賴清德表示，蔡英文總統也非常重視農業發展，她提出新經濟三大方向，特別將「新農業」納入「五加二產業創新」其中一環，蔡總統也不僅一次要求行政院，一定要保障農民權益、確保農業發展，並且使農村進步。

賴清德說，除了全國國中、小學營養午餐遵守「四章一Q」、保障收購及休耕補助、試辦「農民職業災害保險」及「農作物天然災害保險」，今天蔡總統指示要更進一步強化農保，使農民的退休生活更加安穩，因此行政院未來也要求農委會、財政部與金管會等相關部會，共同研議一套能使農民退休後安穩生活的制度。

賴清德強調，除了現階段成果以外，政府以更前瞻的視野、更開放的態度召開此次會議，提出總結報告主題為「從永續到安全、從前瞻到幸福」，共有73點結論，可以統整為五大方向：要求健全農場到餐桌的安全體系、提高農業韌性、利用新科技如機械及自動化、人工智慧、物聯網及大數據協助農業往智慧化目標發展、強化保障從農者的勞動條件及權益及尋找農業中更多商業發展契機，未來農業是時尚、陽光有前景的產業，不僅提高從農者的工作品質與生活水準，也讓農業成為吸引年輕人的產業。

(中時 )