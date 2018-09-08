戴忠仁將揭曉 傅抱石鉅作背後社會秘密檔案

2018年09月08日 19:08 中時電子報 綜合報導

《韶峰春曉》是傅抱石韶山系列中最大的一幅作品。(戴忠仁提供)

傅抱石夫婦的合照。(戴忠仁提供)

1968年某天，香港各媒體的頭版消息都是「山上豪宅被盜賊洗劫一空」！被害失主是英國怡和洋行駐香港的一位高層幹部，此事在媒體沸沸揚揚多日。不過，這位失主也因禍得畫，這幅畫現在價值約新台幣1億多！資深主播戴忠仁後天將在螢光幕上揭露這段秘辛。

戴忠仁表示，這位大班(香港人對外商集團高幹的稱呼)所獲得的是傅抱石創作於1961年2月的《韶峰春曉》，這是傅抱石韶山系列中最大的一幅作品(146x201.5cm)。

當年是這位大班度完蜜月後，回到香港赫然發現家中被宵小搬空了！這是當時轟動港九的的社會新聞。正在香港警方全力辦案時，中國大陸的國營企業「華潤集團」主動和這位大班聯繫，除了致意也表示如果對方有意繼續收藏中國藝術品，他們願意提供一件傑作，華潤集團當時負有創匯的任務，只要能賣錢的東西，就想法子找買家，就這樣《韶峰春曉》被英國大班看上而成為新的收藏，過去五十年，這幅畫一直掛在他香港和英國的客廳。

Bonhams拍賣公司的專家前一陣子專程赴英國徵集到這件《韶峰春曉》，並將在十月一日於香港拍賣，國寶檔案主持人在參觀預展時，不禁脫口說:「醉了！」因為除傅抱石的用筆動人，畫的尺寸驚人之外，戴忠仁指出，傅抱石喜歡喝酒，動筆前一定要進入微醺狀態，因此這幅大畫能完成，想必傅抱石一定灌了不少黃湯下肚。

戴忠仁表示，在大陸物資缺乏的年代，有一回傅抱石畫畫找不到酒喝，結果他向中共總理周恩來求援，周恩來設法送酒過去，才讓傅抱石得以酣暢作畫。這些有趣的過程，以及超大尺幅的《韶峰春曉》，戴忠仁都將在《國寶檔案》中介紹，「國寶檔案－方蕊長春專輯」將在下周一(10號)晚間11點人間衛視播出。

(中時電子報)