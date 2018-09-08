義警消等七大單位力挺，陳其邁承諾改善警消待遇裝備

2018年09月08日 19:19 中時 林宏聰

民進黨高雄市長參選人陳其邁8日上午到三和市場拜票，逐一與攤商握手致意。（林宏聰攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁8日下午出席義消、義警、義交、義刑、民防、志工及後備憲兵籌組的聯合後援會，現場共700人熱情相挺，陳其邁細數對警察、消防議題的支持，並允諾未來擔任市長會加倍編列預算，一定會將高雄打造為安全城市。

義警消等七大單位所籌組的聯合後援會8日下午成立，場面浩大，包括打火兄弟後援會長陳義永、義刑後援會長陸紹廷、警察志工大隊巫育靜、後備憲兵國華後援會長李瑞呈等人致詞時均稱讚陳其邁長期關心警察、消防、義警消同仁待遇、設備、權益、保險等議題，一直與他們站在一起，所以這次大家自願站出來力挺。

陳其邁表示，從義警消等志工們身上，深深體驗「政府有限、民間無限」的奉獻精神，他深感敬佩，所以在擔任立委期間，持續推動修正警察人員人事條例、提高基層警察年功俸，並為警消爭取提高勤務加給繁重加成及超勤津貼、消防危險職務加給加成；他更承諾未來擔任市長，高雄一定在年度預算中常態編列繁重、危險加給。

他指出，消防人員因工作危險性高，常被保險公司認定需付出較高額保費，甚至被拒保，他將持續向中央爭取補助消防人員自費型保險，並承諾市府將會補助差額，在場義消兄弟聞言立刻響起熱烈掌聲。

義警消人數眾多，表態挺陳其邁力道不容小覷，包括高市議長康裕成、副議長蔡昌達、議員蘇炎城、周玲妏、陳信瑜、郭建盟、張勝富，及議員參選人黃文益等人也到場支持。

隨後陳其邁趕往前鎮、小港區，與立委賴瑞隆、前立委郭玟成及選區黨籍提名議員同台造勢、宣講參選政見，民眾熱度破表，儘管露天場地起風飄雨，3000多名支持者穿著雨衣、撐著雨傘也堅持聽完全場，高喊「陳其邁凍蒜」。

此外，陳其邁8日上午到立場一向親綠的三和市場拜票，表示未來將藉由人民參與方式，分批逐年改造公有市場，例如結合國民運動中心、停車場建設，把市場打造得更明亮、乾淨，不僅停車方便，也能來運動、聯誼，成為市民的生活中心。

(中時 )