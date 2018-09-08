籃球》忙翻天！胡瓏貿10日將返福建報到

2018年09月08日 19:24 中時電子報 黃及人

胡瓏貿在雅加達-巨港亞運表現相當搶眼。(孟橙策略行銷提供)

在雅加達-巨港亞運展現「硬漢」強勢表現的「龍貓」胡瓏貿，8日出席完「SYM鬥到底3×3城市爭霸賽」代言活動，隨即趕赴姐姐喜宴，坦言10日就將搭機返回中國CBA母隊福建潯興報到的他說：「這次回台真的忙翻天了！」

也難怪胡瓏貿會這樣說，從3日搭機從印尼返台，他幾乎天天都在晉見長官與活動代言行程，他甚至還擠出3天，跑去香港、深圳兩地處理個人事務，幾乎快把1個人當作2個人在用，如今馬上又要回去福建報到，根本沒時間休息。

胡瓏貿在CBA前兩個球季，分別效力福建潯興與廣州龍獅，上季是因被「掛牌」借調到廣州龍獅跟陳盈駿同隊1年，如今隨著福建潯興走掉兩名前鋒球員，胡瓏貿很有自信這次重返老東家打球，可以獲取更多發揮空間與上場時間。

「畢竟過去半年時間，我都在中華男籃打球，根本沒有時間回去福建，這次回去就不知道何時才能返台了，」胡瓏貿表示，「這次從印尼回來台灣期間，我真的累壞了，接下來要好好調整才行，畢竟新球季對我來說很重要。」

光從這次亞運表現來看，胡瓏貿可說相當搶眼，無論是最後1場預賽遭遇卡達，跟對方雙遭驅逐出場，或是8強碰上敘利亞的強悍內線演出，相信都會讓福建高層留下深刻印象，不過究竟胡瓏貿新球季能有多少發揮空間還很難說。

(中時電子報)