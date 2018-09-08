嘉義》蔡英文現身力挺翁章梁 現場氣氛不如以往熱絡

蔡英文總統南下嘉義力挺嘉義縣長參選人翁章梁。（張亦惠攝）

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嘉義縣長參選人翁章梁（中）、議長張明達（右）與副議長陳怡岳（左）及行動綠團隊參選人（後）一同造勢高呼凍蒜。（張亦惠攝）
主持人不斷提醒民眾留在座位上跟總統大合照，還是有不少民眾提早離席。（張亦惠攝）

民進黨百工百業挺改革造勢活動8日下午在嘉義縣吳鳳科大登場，民進黨主席、蔡英文總統到場為民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁造勢，她讚翁章梁「是最好的縣長人選」，未來能帶著嘉義前進，惟現場氣氛似乎不像過去熱絡，蔡英文致詞時問「對不對」、「好不好」台下除沒熱情應聲外，掌聲還慢半拍，會後大合照也有不少民眾提早離席。

民進黨昨日動員近3000人至嘉義縣吳鳳科大為嘉義縣長黨提名參選人翁章梁、行動綠團隊參選人舉辦百工百業挺改革造勢活動，首度加入黨內輔選的行政院長賴清德缺席由行政院秘書長卓榮泰代表致詞。

立委陳明文表示，改革是民進黨的承諾，必須堅持下去，蔡英文總統帶領台灣人民往更好的方向走，而嘉義未來要轉型，也需要翁章梁這樣的人才，帶領嘉義百工百業勇敢轉型，成為生活好所在。

蔡英文致詞時表示，台灣經濟正在變好，政府帶頭讓企業為員工加薪，推行許多政策包括民眾最關心的治水、農業，都在往好的方向走，也表示翁章梁對農業政策相當熟悉，「是最好的縣長人選」。

但現場氣氛似乎不像過去民進黨造勢活動熱絡，彩排時雖已跟民眾練習過口號，但蔡英文致詞時問台下「好不好」、「對不對」除了應聲小外，掌聲還慢半拍，聲勢大不如前，蔡英文進、離場時，爭相握手情形也不如以往，會後主持人不斷提醒民眾留在座位上跟總統大合照，還是有不少民眾提早離席。

(中時 )

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