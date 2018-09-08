嘉義》黃敏惠喊「青年333」 搶攻年輕選票

國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠（右四）8日出席「有氧舞蹈馬拉松」競賽，喊出「青年333」政策。（呂妍庭翻攝）

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國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠8日出席「有氧舞蹈馬拉松」競賽，喊出「青年333」政策。（呂妍庭翻攝）
國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠8日出席「有氧舞蹈馬拉松」競賽，喊出「青年333」政策。（呂妍庭翻攝）

嘉義市今8日舉辦全台第一場「有氧舞蹈馬拉松」競賽，現場參賽舞者從小學生到阿公阿嬤都有，跳的都是時下最夯的舞曲，國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠除到場跳「海藻舞」，也喊出「青年333」政策，承諾要把青年找回嘉。

由嘉義市多元舞蹈創意運動協會主辦的有氧舞蹈馬拉松競賽，現場百位民眾橫跨老中青幼多個世代，大家一起尬舞。黃敏惠說，她任內過去辦了很多體育運動，帶來產業和城市行銷，更有許多經濟產值，強調運動產業非常重要，「城市的力量就在運動」，但她過去辦的飆舞節，卻聽到現場年輕人反映「不見了」，讓她很訝異。

黃敏惠指嘉市飆舞節曾是轟動台灣舞壇的盛事，甚至連當時的評審團都是國際級的舞蹈大師，可說是年輕人每年最期待的大節慶之一，「好的活動不該隨便停辦，年輕人共同回憶也不該就此消失」，強調如當上市長，「我們再把它辦回來」。

黃敏惠更喊出「青年333」政策，包括3育、3業、3化，讓年輕人對於生育、托育和孩子的教育沒煩惱，另外，透過深化創業基地功能、優化輔導機制及簡化行政流程等，協助年輕人返鄉創業、就業，要做到這些，還要配搭提振經濟的政策，增加就業機會。黃敏惠說，「年輕人是未來的希望，經濟是生活的命脈」，承諾要把嘉市打造成年輕人能「開心成家，安心立業」的好地方。

(中時 )

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