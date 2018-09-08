我們要喝乾淨水辦跨域論壇 竹縣長參選人回應訴求

新竹縣長參選人葉芳棟認為縣政府應與農民私有地進行等值交換。（邱立雅攝）

友善列印
中時
邱立雅
新竹縣長參選人楊文科（台前立者）提出4項政策希望在當選後能解決飲用水汙染問題。（邱立雅攝）

我們要喝乾淨水行動聯盟3日在新竹縣議會前大聲疾呼，希望新竹縣長參選人們能支持聯盟並簽署表態。該聯盟8日下午辦理「乾淨水-垃圾-食安」跨域論壇及座談會，邀請環保團體及在地工作者，針對大新竹垃圾、食安、環保及飲用水議題，進行分項報告。

「乾淨水-垃圾-食安」跨域論壇及座談會在新竹縣議會簡報室舉辦，出席的新竹縣長參選人有楊文科及葉芳棟，環團則有我們要喝乾淨水行動聯盟、霄裡溪守護協會、牛欄河自救會、舊港文史工作室等成員。

我們要喝乾淨水行動聯盟召集人陳翠琴首先針對頭前溪廢水排放狀況進行簡報，並表示每天有大量汙廢水排入頭前溪，日前聯盟的媽媽們實測頭前溪水質，進一步證實工業廢水汙染了大眾飲用水。

新竹縣長參選人葉芳棟當日簽署了我們要喝乾淨水行動聯盟政策承諾書，他表示，新竹縣的農地1公頃市價約1500萬，但年收益僅10萬元，所以他認為縣政府應與農民私有田地進行等值交換，整編為工業、商業以及住宅區，縣府才能將農地規畫成農業專區來發展特殊、專業的農業。

楊文科則提出4項方案解決飲水問題，他表示未來若能當選，將邀請聯盟進入體制內共同推動維護飲水安全、總量管制頭前溪污水排放、工業污水專管排放可行性評估、考量環保與經濟發展規畫適當工業區開發等。

(中時 )

中秋烤肉備料嫌麻煩 花蓮五星飯… 暴雨狂襲 基隆市區水淹半個輪胎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。