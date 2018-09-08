我們要喝乾淨水辦跨域論壇 竹縣長參選人回應訴求

2018年09月08日 19:57 中時 邱立雅

新竹縣長參選人楊文科（台前立者）提出4項政策希望在當選後能解決飲用水汙染問題。（邱立雅攝）

我們要喝乾淨水行動聯盟3日在新竹縣議會前大聲疾呼，希望新竹縣長參選人們能支持聯盟並簽署表態。該聯盟8日下午辦理「乾淨水-垃圾-食安」跨域論壇及座談會，邀請環保團體及在地工作者，針對大新竹垃圾、食安、環保及飲用水議題，進行分項報告。

「乾淨水-垃圾-食安」跨域論壇及座談會在新竹縣議會簡報室舉辦，出席的新竹縣長參選人有楊文科及葉芳棟，環團則有我們要喝乾淨水行動聯盟、霄裡溪守護協會、牛欄河自救會、舊港文史工作室等成員。

我們要喝乾淨水行動聯盟召集人陳翠琴首先針對頭前溪廢水排放狀況進行簡報，並表示每天有大量汙廢水排入頭前溪，日前聯盟的媽媽們實測頭前溪水質，進一步證實工業廢水汙染了大眾飲用水。

新竹縣長參選人葉芳棟當日簽署了我們要喝乾淨水行動聯盟政策承諾書，他表示，新竹縣的農地1公頃市價約1500萬，但年收益僅10萬元，所以他認為縣政府應與農民私有田地進行等值交換，整編為工業、商業以及住宅區，縣府才能將農地規畫成農業專區來發展特殊、專業的農業。

楊文科則提出4項方案解決飲水問題，他表示未來若能當選，將邀請聯盟進入體制內共同推動維護飲水安全、總量管制頭前溪污水排放、工業污水專管排放可行性評估、考量環保與經濟發展規畫適當工業區開發等。

(中時 )