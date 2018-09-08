中國在美高端人材回流 除高薪還有川普這原因

2018年09月08日 20:13 旺報 孫曜樟

中國近年來似乎成功扭轉大批高端研究人員赴美情況，據香港《南華早報》網站報道，現在，隨著更高的薪資待遇和國內科學家觀念的改變，以及提高了本地工作的吸引力，許多最優秀和最聰明的科學家都留在了國內，但另一項重要原因卻是川普對華裔科學家的限制力度。

報道稱，阻止中國研究人員外流的是美國總統川普政府，他咄咄逼人的舉動助長了對華裔科學家不友好的風氣，北京頂尖研究機構清華大學合成與系統生物學研究中心主任陳國強說，人才流失問題已經不存在了，一個重要原因是薪酬。另一個原因是川普。

報道表示，根據中國一家政府研究機構8月發布的招聘啟事，中國博士後研究員的年薪現在達到60萬元，幾乎是美國同一崗位平均薪酬的兩倍。如果國內的工資更高，為什麼還要煩心呢？據陳國強說，中國科學家的收入近年來迅速增加，與美國科學家的收入水準基本持平，有時甚至高得多。

報道稱，最近從清華大學生命科學博士項目畢業的60名畢業生中，只有五人選擇了出國。陳國強說，其中三人已經回國。而今年6月，白宮加大對華裔科學家的限制力度，美國國務院開始將在敏感研究領域學習的中國留學生簽證停留期限從五年縮短為一年。

陳國強說，在這種情況下，除非有無法抗拒的條件，比如在非常、非常頂級的實驗室獲得一個職位，否則大多數人都會選擇避開美國。

報道稱，人才流失的明顯結束正值中國的科學研究跨越多個領域；並有可能改變世界之際，如治療癌癥、愛滋病和阿茲海默病等重大疾病的大量新藥正在研發中；能夠利用比傳統計算機更少的能量處理和存儲大量數據的超導和量子計算機正在製造中；人工智慧技術正在企業和工廠中得到前所未有的應用……。

(旺報 )