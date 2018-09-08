體操》李智凱擔任總教練 培育小小「翻滾男孩」

亞運金牌鞍馬王子李智凱擔任一日教練傳承夢想。(華南銀行提供)

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中時電子報
/綜合報導
國家隊教練指導小小選手們。(華南銀行提供)

華南銀行「守護初衷 勇敢造夢」計畫啟動，於高雄左營國家運動訓練中心舉辦「小小體操營」。邀請亞運金牌鞍馬王子李智凱傳承經驗與夢想，期許小選手在追逐體操夢的路上秉持初衷、努力不懈。

這次體操營的講師之一李智凱，在本屆2018「亞洲運動會」中表現優異，不僅在鞍馬單項奪下金牌榮耀，更同時奪得地板第四名、雙槓第六名等獎項，華南也頒發新臺幣50萬元激勵獎金，期待他2020年東京奧運翻出更好的成績。

主辦單位除了邀請「翻滾吧!男孩」師徒林育信與李智凱、黃克強傳承經驗，體操營更由國家級教練團規劃地板運動、跳馬、平衡木、單槓及彈簧床運動等課程，協助小小選手們透過一日的紮實訓練，強化原有的基礎，體驗一日國手生活。

代言人黃克強親自指導小小選手們。(華南銀行提供)

林育信表示，體操一直都是運動員孤身一人練習，外界較難接觸或關心，同時體操運動在臺灣並不如棒球或籃球般盛行，因此希望透過華南銀行舉辦的「小小體操營」，將體操運動推廣至基層，提早開啟學童的體操學習之路，挖掘更多明日之星。

華南銀行董事長吳當傑表示，體壇中不少運動員皆受限於高額的訓練成本及現實生活的壓力，無法持續朝夢想前進，華南將持續紮根基層體育活動，培育體壇幼苗，同時也期許能拋磚引玉，喚起大眾對於國內體育的重視，共同守護孩子追逐夢想的初衷。

(中時電子報)

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