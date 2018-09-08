台中》東南區整合成功 翁俊楠力拚工學里里長

台中巿南區工學里里長候選人翁俊楠服務處成立時，林佳龍特地前往打氣。（陳世宗翻攝）

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曾擔任過林佳龍立委特別助理翁俊楠，參加黨內議員初選未過關，轉而投入基層里長選舉，並獲民進黨提名唯一參選南區工學里里長參選人。翁俊楠服務處日前熱鬧成立，除了市長林佳龍、黨部主委何明杰、立法委員黃國書外，曾在議員初選競爭的東南區議員何敏誠、邱素貞、鄭功進皆到場力挺與祝賀，展現出民進黨整合成功，黨內空前團結。

林佳龍對翁俊楠投入基層選情相當有信心，強調「讓俊楠選上里長，成為市長的分身，延續台中的進步。」台中巿南區工學里里長候選人翁俊楠服務處成立時，林佳龍特地前往打氣。

林佳龍表示，翁俊楠在林佳龍選市長「十年磨一劍」期間，協助經營東南區，加上本身在東南區長大，對地方大小事甚是熟悉，深耕地方，扎根台中，是個堅持理想、承擔責任的好人才，未來要為南區工學里的里民發聲，再加上翁俊楠擁有的熱忱、樸實、誠懇等人格特質更讓人印象深刻，市長對翁俊楠年底選情充滿高度信心。

林佳龍強調，上任後所推動的政策，不管是托老或托育都是一條龍的服務，也期待年底讓我們從市長到里鄰長一條服務線，做到「路平、燈亮、水溝通」，就是要讓台中市民有感。

民進黨台中市黨部主委何明杰表示，此次服務處成立，加上東南區三位議員都到場力挺，顯示出輔選力道強度，不僅展現出民進黨的大團結，更表示民進黨整合成功。相信佳龍市長的「進步」讓大家看得見，也期待年底我們用選票繼續支持佳龍市長連任、議員全壘打、里長席次倍增，也期待大台中市民對本黨所提出的候選人給予肯定！

(中時 )

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