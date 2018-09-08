嘉義》被指脫隊 吳芳銘：執政者拚保政權 讓支持者失熱情

2018年09月08日 20:20 中時 呂妍庭

民進黨今一口氣在嘉義縣市和雲林縣舉辦「百工百業挺改革大會師」，民進黨祕書長洪耀福針對日前前總統馬英九為國民黨提名的嘉義縣長參選人吳育仁輔選時，曾說民進黨分裂是上天有眼，洪耀福回應，表示嘉縣是少數個人不跟大家一起往前走，「是脫隊不叫分裂」，對此，以無黨籍身分參選的嘉義縣副縣長吳芳銘反指民進黨中央一味拚政權保衛戰，才是支持者失去熱情、人民脫隊離開的原因。

吳芳銘說，民進黨嘉義縣「百工百業挺改革」造勢活動，由各鄉鎮市公職人員花費不貲動員支持者參與，但場面冷到連自己人都失去熱情，顯示民進黨中央執政確實需要檢討。據了解嘉縣這場活動約3000人參與，只是活動未結束，已有許多民眾趕著提前離開。

吳芳銘說，台灣景氣低迷，投資卻步，消費不振，經濟冷吱吱讓一場籌備近月、動員百工百業的造勢活動，感受不到溫暖，支持者失溫，中央施政應該更努力提振經濟，讓人民有感，才會有溫暖和熱情。

尤其今嘉義山區瞬間豪雨，局部地區路面積水和民宅入水，0823水災災後重建工作仍在進行，而台北豪雨也發生災情，應以關心災情為重，中央應以執政解決問題為先，而不是以政治和選舉導向，拼政權保衛戰，這或許是支持者失去熱情、人民脫隊離開冷面對民進黨、黨員退黨和違紀參選的原因。

(中時 )