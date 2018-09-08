台中》打通交通路網促山城觀光 豐原里長大團結力挺林佳龍

2018年09月08日 20:41 中時 陳世宗

林佳龍表示，未來將建構完善的交通系統串聯周邊地區，「交通做得好，山城經濟才會好！」（陳世宗翻攝）

台中巿長林佳龍豐原區後援會8日正式成立，豐圳里活動中心現場湧進逾千人力挺，「凍蒜」支持聲不斷。林佳龍表示，豐原為台中三大副都心之一，發展架構也將與周邊包括潭子、神岡、大雅都市計畫整併案共同發展；目前已通過台中市都計委員會審議，報請內政部審議中，未來將建構完善的交通系統串聯周邊地區，「交通做得好，山城經濟才會好！」

豐原區後援會榮譽會長林崑鐔指出，這4年來山城的改變看的見，所以豐原36位里長，就有32位里長擔任後援會副會長，約近九成里長公開相挺，以及豐原農會、11個社區發展協會表也分別擔任重要幹部，動員組織能量堅強。豐原區後援會由總會長賴秋榮、榮譽會長林崑鐔、總幹事蔡森揚等分別擔任重要幹部，林佳龍也特別感謝各界地方代表的全力支持，並授旗並頒發聘書。

林佳龍表示，「交通做得好，山城經濟才會好！」路網建置是城市發展首要之事，包括大家最關心的國道四號豐潭段計畫、國道四號神岡銜接后里、中科南向聯外道路、東豐快速道路建置；以及中橫109公里路段連結，已和中央達成共識，若路段及天候情況穩定，中橫即將在九月開放中型巴士通行，屆時東勢可直達梨山，打通山城交通路網，讓農產外銷運輸更順利。

林佳龍強調，山城有豐富的農特產品，所以市府全力協助農民、農會產銷管道，並推動「新五農政策」、「青年加農、賢拜傳承」、「中年加農、賢拜陪同」等計畫，為了照顧農民，市府也配合編列農業發展基金、辦理天然災害保險、青農創業基金與農信保基金合作專案貸款等相關措施及輔導機制；年底即將登場的花博活動，就是行銷山城在地花卉、農特產品最好的時刻。

(中時 )