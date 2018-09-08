kate spade紐約首秀閃亮新生 黑桃、愛心變身幸運圖騰

2018年09月08日 20:21 中時 陳張眾

kate spade NEW YOKR新任創意總監Nicola Gloss（白衣者）。（CFP提供）

品牌選在紐約公共圖書館舉辦處女秀，空間中銀色的座台、暖白色的圓形燈飾，營造出具有少女心的摩登氛圍。（讀者提供）

Nicola在為每個來賓準備的小卡片上寫著：「她（指Kate Spade）本人不管到哪都會留下一些閃亮的痕跡。」。（讀者提供）

提前於網路上開賣的首個限定系列，設計師更刻意放大品牌標誌性符號「黑桃」，打造詼諧亮眼的水桶包款，包款約合新台幣1萬2300元。（翻攝自品牌Instagram官方網號）

曾經出現在諸多電影中紐約公共圖書館，昨日搖身一變，成為美國品牌kate spade NEW YORK的粉紅夢境，銀色的圓形台座上，暖白色的圓形燈飾，如熱氣球升空般高掛，在品牌創辦人Kate Spade於今年6月不幸去世的消息後，這場由新任創意總監Nicola Gloss所操刀的首場大秀，更受到不少人關注。

每張來賓的座位上，都放著一張有Nicola親筆簽名的小紙片，上面簡述著2019春夏系列的源頭，「一段從開始出發，另闢新徑的旅程。」蘇珊薇格（Suzanne Vega）的〈Tom’s Diner〉樂音響起，這場史無前例的品牌處女秀，在穿著印花緞面洋裝的模特繞行下開場。

一反前任創意總監Deborah Lloyd善以誇張造型迷倒萬千少女的作法，Nicola混著前衛感的摩登復古風，似讓原本的孩子氣變成小女人的詼諧感。代表品牌的黑桃圖案，在她手中變為隱藏「愛心」與「幸運」的四葉草印花，饒富1940及1970年代的輪廓，更成了她心目中曼哈頓酷女孩們魅惑眾生的必備行頭。

Nicola在接受《WWD》採訪時說到，「我想將這份輕鬆感帶到成衣系列當中，將她變得更為當代，少一點復古，並在更優雅的同時，帶出更年輕的感受。」

品牌於1993年甫創立時的影像，給了Nicola諸多啟發，飄逸的系列中充斥著各種印花，以及飄逸的裙裝、大衣，其中最令人印象深刻的，莫過於運用多種碎花混搭而成的套裝。

包款配件，依然是品牌賴以維生的根本，已可在網路上購買的限定系列，同樣自品牌黑桃圖案而生，以黑桃型造型皮革串聯的水桶包，或是使用旋轉包釦構成的「愛心」、「黑桃」，都一一展現現任設計師配件設計的長才。大秀邁入尾聲，站在展示台上的模特彷彿內建指令般一哄而散，Nicola寫著：「她（指Kate Spade）本人不管到哪都會留下一些閃亮的痕跡」，追隨粉紅色地毯上黏著銀色亮片的軌跡，眼中紫羅蘭、檸檬黃和粉紅色的交錯下，品牌有這時起，邁向一段嶄新閃亮旅程。

(中時 )