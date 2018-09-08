影》雷雨特報淹大水 木蘭女足聯賽照樣踢完90分鐘

2018年09月08日 20:38 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

木蘭女足聯賽在大雨中踢完90分鐘，比賽的台北田徑場幾乎找不到沒有積水的區域。（觀眾提供）

台北市8日傍晚發布大雷雨特報，小巨蛋外一度水淹及膝，附近的長安東路水高幾乎漫過路邊機車的座墊，結果在台北田徑場進行的木蘭女足聯賽最猛，照樣在豪雨中踢完90分鐘比賽，最終台北Play One以3比0擊敗台中藍鯨。

「我在國外沒有踢過積水這麼嚴重的場地，所以類似狀況是不是會先暫停比賽，我也不知道耶。」從小在美國長大，也曾到瑞典、日本踢球的台中藍鯨亞運國腳包欣玄苦笑著說。由於在場中常會被有草的水噴到眼睛，包欣玄看旁邊田徑跑道積水，還撈了點來洗臉，「這邊的水感覺比較乾淨一點。」

說這些女將神勇，實在她們只能苦笑。這場木蘭聯賽從下午4時開踢，上半場後段就開始下起滂沱大雨，台北田徑場的排水系統負荷不了瞬間暴雨，下半場比賽積水嚴重，球幾乎是浮在水上，怎麼踢也踢不遠。倒是在到處積水的情況下，台北Play One的陳燕萍、潘彥昕還各進1球，有種另類的成就感。

台北Play One的亞運國腳陳燕萍（中）在嚴重積水下仍然進球，被隊友丁旗抱緊慶祝。（李弘斌攝）

這場水戰狀況也多，台北Play One亞運國腳丁旗下半場獲得單刀機會，儘管已經越位在先，但豪雨中哨音來得也慢，丁旗還撞到了藍鯨門將程思瑜的頭。程思瑜因傷退場，差點要叫救護車送醫。

雨這麼大比賽為何不喊停？其實中華足協工作人員下半場曾經詢問雙方教練意見，但提出的方案是也許先暫停個20、30分鐘再踢，而不是先停賽擇日再補。

「我們當然不建議這樣，畢竟如果只是暫停再踢，這裡沒有讓球員保暖的設備，她們會生病的。」藍鯨總教練呂桂花說，「另外，我還覺得不應該來問我是否接受建議，再來和台北協調，如果對方不同意呢？」

然而，台中藍鯨和台北Play One畢竟是國內女足目前最強的兩隊，在這種條件下比賽毫無品質可言，對觀眾也不公平。在看台上觀戰的台中藍鯨公關企劃組長陳樺緯就說：「比賽應該要停，這不是台中藍鯨的比賽（水準）。」承辦主場的台北Play One領隊黃常斌也說：「比賽是否該停，大會應該有個明確規範才對。」

(中時電子報)

台中藍鯨的亞運國腳包欣玄在積水中根本無法把球踢遠。（李弘斌攝）