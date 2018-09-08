嘉義》為選情煩惱 蔡英文：涂醒哲「卡憨慢宣傳」

蔡英文總統（左）8日出席嘉義市「百工百業挺改革」造勢活動時，指嘉義市長涂醒哲（右）會做事卻憨慢講話，讓她對嘉市選情很煩惱。（呂妍庭攝）

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蔡總統（左）出席造勢活動時，指嘉義市長涂醒哲（右）會做事卻憨慢講話，讓她對嘉市選情很煩惱。（呂妍庭攝）

蔡英文總統8日出席嘉義市「百工百業挺改革造勢活動」時，指嘉義市長這一仗不好打，「我很煩惱」，雖市長涂醒哲是有執行力的市長，但「卡憨慢宣傳」，面對過去的市長和現任的議長，蔡英文說手用盡全力，就是想要翻盤，「翻咱改革的盤，翻咱建設的盤」，呼籲支持者要幫涂醒哲宣傳、讚聲，再給他4年做更多事。

嘉市「百工百業挺改革」大會下午在港坪體育館舉行，蔡英文親自領隊，包括行政院祕書長卓榮泰、法務部政務次長蔡碧仲，民進黨選對會召集人立委陳明文、立委李俊俋、民進黨中央黨部祕書長洪耀福等人都出席現身，為爭取連任的涂醒哲造勢。

蔡英文特別提到鐵路高架化、汙水下水道等政績，指涂醒哲是「用政績說話」，但選舉越來越近，嘉市的選情愈激烈，強調嘉市在涂醒哲主政下，一直在改變，因為看到涂醒哲的用心，自己在中央也給予大力支持、大力補助，不過這次選戰不好打，讓她很煩惱，原因就出在涂醒哲雖認真做事，也有做出成績，卻憨慢宣傳。

涂醒哲則說國民黨表面上分兩半，實際上是「兩個打一個」，指市長選舉對國民黨來說，是「兩個女人的戰爭」，但對他來說，是一場「光榮戰爭」，呼籲支持者一定要有危機感，不只百工百業來「鬥三工」，還需要千軍萬馬來支持，「顧基本盤，拚過半」。

(中時 )

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