等39年開唱竟遇豪大雨！鄭怡自嘲划船進場

鄭怡今晚首度舉辦個唱。（星光娛樂提供）

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鄭怡今晚首度舉辦個唱。（星光娛樂提供）
鄭怡今晚首度舉辦個唱。（星光娛樂提供）

鄭怡出道39年8日首辦個人演唱會，今傍晚台北下起超大豪雨，她開場沒多久先向滿場近千名歌迷致歉：「因為水一度淹進來，導致入場混亂，大家多包容。」獻唱〈小雨來得正是時侯〉前，鄭怡感性說：「我其實滿緊張的，你們一定覺得我幹嘛等了39年才辦（演唱會），前面都在幹嘛，但大家應該都知道我前面驚天動地的事，謝謝大家沒放棄我，經過這麼多年還願意來看我的演唱會！」

開唱前雨勢大到一度淹進演唱會場內，鄭怡顧不得還在彩排，趕緊交待工作人員提前開放讓民眾進場躲雨；其實她當年演出〈小雨來的正是時候〉每唱必下，今首辦個唱又遇超大豪雨，鄭怡自嘲：「唱小雨會下，但今天是大雨，不歸我管喔！」開玩笑說如果水一直漲起來，不就得划船進場！所幸稍晚雨勢減緩、演唱會順利進行。

她同門師弟林俊逸中場現身對唱李宗盛的〈結束〉，鄭怡開玩笑表示不明白為何這首歌當年會成為除體臭商品的廣告歌，「但會不會就是搭了這個廣告，所以歌才更紅」，笑翻歌迷！林俊逸則感性說：「歌壇有很多我的偶像，鄭姊就是其中之一，真的沒想到今天能與她同台。」此外，林凡也到場與鄭怡合唱〈五天幾年〉。

(中時 )

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