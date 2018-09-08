亞培「葡勝納」也傳變質 食藥署：全面清查

2018年09月08日 21:23 中時 林周義

亞培6款產品「原味安素」、「管灌安素」、「健力體」、「普寧勝」、「腎補納」與「愛美力HN6」昨日才被宣佈預防性下架，今又傳出另一款產品「葡勝納」也變質。食藥署副組長魏任廷表示，已請衛生局持續調查客訴情形，並督促亞培全面清查市面上流通的20幾項產品。

藥師公會全國聯合會政策執行長沈采穎表示，亞培6款疑似變質產品公布後，有高雄的消費者指出，曾在一星期前發現「葡勝納」也變質。魏任廷今對此表示，已要求衛生局進行調查，結果的出爐時間仍未定。

沈采穎表示，開業藥師在發現亞培產品變質時，以為只有自己的藥局出現這種狀況而未張揚。近日爆出變質風波後，才發現許多藥局也碰到相同狀況。藥師界不排除運送的過程導致產品變質，她呼籲政府儘早釐清變質原因。

為避免誤食變質產品，沈采穎建議消費者應在開封後，將食品倒入透明容器，檢查有無變質後再食用。另外，消費者也可撥打亞培服務電話0800-036-688、臺北市民當家熱線1999或食藥署食安專線1919獲取相關資訊。

食藥署也呼籲業者，發現產品有危害衛生安全之虞，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報主管機關。違者將依食品安全衛生管理法第47條，處以新臺幣3至300萬元間罰鍰。

魏任廷表示，6款下架產品的檢驗結果將在一星期後公布。截至今日傍晚6時，亞培產品的下架量為189萬1738罐。亞培公司至今仍未對此事發表回應。

(中時 )