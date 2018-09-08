綠議員竟說「不如好好的淹」 他怒：讓民進黨好好倒一次！

2018年09月08日 21:22 中時電子報 黃麗蓉

南台灣暴雨損失慘重，民進黨北市議員何志偉日前竟在節目上說，不淹水是不可能的，與其想辦法不淹，不如學習德國HafenCity的做法，讓水「好好的淹」。國民黨發言人洪孟楷憤慨說，綠議員說「不如好好的淹」，所以綠營好好執政是不可能了，不如好好的讓民進黨倒一次！

洪孟楷在臉書指出，連日豪雨，今天北部也淹水了，包括東區、公館，以及總統府前廣場都變成水鄉澤國。綠議員何志偉竟在政論節目中大放厥詞說「不淹水不可能，不如好好的淹。」言下之意是住在一樓的居民活該倒楣？還是低窪地區就應該受罪？如此神邏輯，那麼「要綠營好好執政是不可能了，不如好好的讓民進黨倒一次。」

洪孟楷點出ㄏ綠議員何志偉為民進黨年輕世代，但卻說出與民眾認知相差太多的話，未免誤解，特地了解前後文義，何志偉表示是因為天氣越來越極端，人無法勝天，所以應該以疏導代替防堵，這點還可以接受。但若真是如此，是否先請過去曾吹噓台南30年不淹水的賴清德先道歉，但就是有這樣的保證，才會在這次治水破功後，讓人民如此憤怒！

他表示，過去花費上千億的治水預算，也應該有通盤檢討，但看到近期賴清德到各縣市大開支票，預算加起來已有數千億之多，以何志偉的邏輯，不就更應該先要求賴清德把計畫說明清楚，而非一味地花錢了事。

洪孟楷強調，與其寄望民進黨政府知錯能改，倒不如像何志偉所說，「不如好好的讓民進黨倒一次」，民主政治做不好就是淘汰，換人換黨做看看。尤其南部縣市2、30年民進黨的執政，人民受夠了，改變的時刻到了！

(中時電子報)