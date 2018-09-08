綠議員竟說「不如好好的淹」 他怒：讓民進黨好好倒一次！

民進黨北市議員何志偉。(本報系資料照片)

友善列印
中時電子報

南台灣暴雨損失慘重，民進黨北市議員何志偉日前竟在節目上說，不淹水是不可能的，與其想辦法不淹，不如學習德國HafenCity的做法，讓水「好好的淹」。國民黨發言人洪孟楷憤慨說，綠議員說「不如好好的淹」，所以綠營好好執政是不可能了，不如好好的讓民進黨倒一次！

洪孟楷在臉書指出，連日豪雨，今天北部也淹水了，包括東區、公館，以及總統府前廣場都變成水鄉澤國。綠議員何志偉竟在政論節目中大放厥詞說「不淹水不可能，不如好好的淹。」言下之意是住在一樓的居民活該倒楣？還是低窪地區就應該受罪？如此神邏輯，那麼「要綠營好好執政是不可能了，不如好好的讓民進黨倒一次。」

洪孟楷點出ㄏ綠議員何志偉為民進黨年輕世代，但卻說出與民眾認知相差太多的話，未免誤解，特地了解前後文義，何志偉表示是因為天氣越來越極端，人無法勝天，所以應該以疏導代替防堵，這點還可以接受。但若真是如此，是否先請過去曾吹噓台南30年不淹水的賴清德先道歉，但就是有這樣的保證，才會在這次治水破功後，讓人民如此憤怒！

他表示，過去花費上千億的治水預算，也應該有通盤檢討，但看到近期賴清德到各縣市大開支票，預算加起來已有數千億之多，以何志偉的邏輯，不就更應該先要求賴清德把計畫說明清楚，而非一味地花錢了事。

洪孟楷強調，與其寄望民進黨政府知錯能改，倒不如像何志偉所說，「不如好好的讓民進黨倒一次」，民主政治做不好就是淘汰，換人換黨做看看。尤其南部縣市2、30年民進黨的執政，人民受夠了，改變的時刻到了！

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷臉書

嘉義》為選情煩惱 蔡英文：涂醒… 北部豪雨 政院：經濟部二級開設…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。