周迅露鉛筆腿 入戲「如懿」收藏華服

2018年09月08日 21:28 中時 洪秀瑛

周迅透露收藏了「如懿」的精美華服。（新麗提供）

霍建華（左起）、周迅、張鈞甯出席見面會。（新麗提供）

演員群爭妍鬥豔。（新麗提供）

演員群。（新麗提供）

幕前幕後團隊。（新麗提供）

古裝劇《如懿傳》自8月20日在騰訊視頻播出後，點擊率節節攀升，口碑持續高漲，播放量已突破37億，豆瓣評分從6.8漲至7.3，愛奇藝台灣站總流量約830萬。《如懿傳》7日在北京舉行見面會，演員群在現場分享拍攝趣事、體會宮廷生活。

《如懿傳》殺青後，全體演員首次歡聚一堂，包括導演汪俊、製片人黃瀾，演員周迅、霍建華、張鈞甯、董潔、辛芷蕾、童瑤、李純、何泓姍、胡可、經超、陳昊宇、曾一萱、曹曦文、黃宥明、劉美彤、韓丹彤、陳小紜、胡明、蔣雪鳴、王小橙、陳木易等，並和粉絲互動。

之前網上曾有評論，《如懿傳》讓人看到了宮廷的日常，生活氣息濃重。劇中布景道具講究，更有煙火氣，像是困守在偌大皇城裡過著期盼的日子，無盼頭又盼著，有種淒美味道。劇組將宮廷日常煙火氣搬到見面會現場，引起所有人掌聲雷動。

周迅透露，自己收藏了90%如懿的精美服裝，直至現在，偶爾還會在家穿上花盆鞋懷念當時拍攝情景，並稱讚張叔平設計的戲服非常精美，連半吋都量過，這以後都可以留下來給其它的清宮劇當參考。

周迅也提到，將近9個月的拍攝中，她用眉型來區隔如懿的各個時期，只要看到哪種眉型，就知道是在哪個時期，光是梳妝、化妝每天都要花2至3小時，通常梳妝過程她就忙著吃早飯、唸經、再看一次劇本。

周迅和霍建華對這次合作感想頗多，霍建華直言，周迅對《如懿傳》劇組演員的幫助很大。霍建華扮演的乾隆褒貶不一，他在見面會上表示，剛開始拿到劇本時有點糾結，一方面是拍攝期的長度和難度，另一方面半文言台詞，壓力也很大，但進入中後期，已經融入乾隆生活，很多台詞就像是自然流露。

見面會下半段進入後宮群芳回憶拍攝趣事，大夥一致稱呼辛芷蕾（飾演嘉妃）為「後宮第一美」，原來這是劇情中金玉妍的稱號，辛芷蕾在拍攝初期對這個稱呼略不自信。在「後宮第一慘」的問題上，粉絲大呼是飾演「凌雲徹」的演員經超，引來大笑，至於「誰是後宮第一吃貨」，海蘭小天使張鈞甯當仁不讓，每位「主兒」都紛紛大吐苦水，十分有趣。

(中時 )