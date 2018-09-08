基隆市府反應慢半拍？水都退了才提供沙包

2018年09月08日 21:32 中時 李怡萱

基隆市傍晚5點下起滂沱大雨，市區路段排水不及，發生嚴重淹水情形，幾乎快變成一片汪洋。基隆市府晚間8時緊急成立水災應變中心，並指示區公所備妥沙包供民眾索取，但目前雨勢轉小，水已慢慢退去，市府遭質疑「反應慢半拍」。

仁二路、崇法街因大雨侵襲，傍晚暫時封路，信二路、義二路、中山一路、復興路水等淹至半個輪胎高，汽、機車快無法通行，部分騎樓店面甚至一度淹到水深及膝，有民眾直接po文向政府喊話「已經快淹進店裡了，請問里長可以給沙包擋水？」

市府表示，已經請相關單位迅速派員進駐應變中心，市長林右昌也親自到應變中心坐鎮，並指示各區公所備妥沙包，民眾若有需要可前往索取。另外，行政院長賴清德也於晚間9時左右致電林右昌，關心市基隆區淹水災情。

「市府警覺性不夠！」國民黨市長候選人謝立功表示，廟口一帶經常淹水，氣象局也早就發布豪雨預報，政府卻遲遲沒有反應。此外，去年仁愛區申請安裝防水閘門，市府卻稱「沒錢」，至今都沒有下文，痛批「是否認為淹得不夠厲害，才不同意裝？」

謝立功指出，基隆市府應檢討經費分配比例，針對受淹水影響的住戶，也應視情節得到租稅減免；房屋如需重建，也可由政府提供利息補貼。

根據氣象站統計，今日晚間7時至8時基隆市仁愛區降雨量達93.5 mm，遠大於排水標準，由於接近滿潮時間（21:15），所以市區發生積淹水現象。

(中時 )