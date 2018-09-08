蕭敬騰亞運英雄前瞬間化為粉絲 大玩自拍炒熱氣氛

蕭敬騰擔任體育表演會表演嘉賓。（粘耿豪攝）

友善列印
中時
盧廣仲與亞運金牌選手郭婞淳線上體育表演會。（粘耿豪攝）
浩角翔起受邀擔任體育表會主持人，一時興起在台上疊羅漢。（粘耿豪攝）

2018體育表演會今（8日）在台北小巨蛋登場，蕭敬騰受邀擔任壓軸表演嘉賓，一上台就一連獻唱〈讓我為你唱情歌〉、〈王妃〉、〈全是愛〉等3首歌，還向台下觀眾丟橡膠球，讓台下觀眾high到最高點。他在唱〈王妃〉時，一時興起走下台與觀眾大玩自拍，把活動氣氛炒到最高點，但在唱完第二首歌時，蕭敬騰連向保全大哥連說2次「不好意思，剛剛大哥跌倒了！」

亞運選手前高唱〈我的好朋友〉 浩角翔起自嘲「已經離開了！」

喜愛打籃球的他也說，只要是運動都有關注，他認為運動是藝術，也是一場秀，對選手來說每一場賽事，都可以創造奇蹟，很有夢想的感覺，像自己有時打球也會受傷，但他認為，不能把受傷掛嘴上，要把傷口的包袱拋開，才會把任何事情做好。

盧廣仲今年受邀擔任國民體育日代言人，並與亞運金牌得主郭婞淳一起上台，他去年受邀表演在台上打鼓，「今年比較輕鬆，可以在旁邊看表演」，日前他與郭婞淳一起拍代言廣告，主持人虧他「郭婞淳可以舉30公斤，他只能舉3公斤」。他說，自己小學是田徑隊，平常喜歡的運動是走路，主持人笑問「走路是運動？」並問他還喜歡什麼運動？他說，「前陣子夏天很熱，最愛在家不開冷氣，瘋狂打掃家裡！」此話一出全場掌聲四起。

在錄影中場浩角翔起還自high唱起《食尚玩家》主題曲〈我的好朋友〉，唱完浩子還幽默說：「這個節目我們已經離開了」，引來觀眾大笑外，2人還在台上搭起疊羅漢，介紹疊羅漢選手出場，展現他們敬業態度。

(中時 )

周迅露鉛筆腿 入戲「如懿」收藏… 楊丞琳出席護齒活動 稱亞太影展…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。