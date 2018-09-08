蕭敬騰亞運英雄前瞬間化為粉絲 大玩自拍炒熱氣氛

2018年09月08日 21:38 中時 蕭雅玲

盧廣仲與亞運金牌選手郭婞淳線上體育表演會。（粘耿豪攝）

浩角翔起受邀擔任體育表會主持人，一時興起在台上疊羅漢。（粘耿豪攝）

2018體育表演會今（8日）在台北小巨蛋登場，蕭敬騰受邀擔任壓軸表演嘉賓，一上台就一連獻唱〈讓我為你唱情歌〉、〈王妃〉、〈全是愛〉等3首歌，還向台下觀眾丟橡膠球，讓台下觀眾high到最高點。他在唱〈王妃〉時，一時興起走下台與觀眾大玩自拍，把活動氣氛炒到最高點，但在唱完第二首歌時，蕭敬騰連向保全大哥連說2次「不好意思，剛剛大哥跌倒了！」

喜愛打籃球的他也說，只要是運動都有關注，他認為運動是藝術，也是一場秀，對選手來說每一場賽事，都可以創造奇蹟，很有夢想的感覺，像自己有時打球也會受傷，但他認為，不能把受傷掛嘴上，要把傷口的包袱拋開，才會把任何事情做好。

盧廣仲今年受邀擔任國民體育日代言人，並與亞運金牌得主郭婞淳一起上台，他去年受邀表演在台上打鼓，「今年比較輕鬆，可以在旁邊看表演」，日前他與郭婞淳一起拍代言廣告，主持人虧他「郭婞淳可以舉30公斤，他只能舉3公斤」。他說，自己小學是田徑隊，平常喜歡的運動是走路，主持人笑問「走路是運動？」並問他還喜歡什麼運動？他說，「前陣子夏天很熱，最愛在家不開冷氣，瘋狂打掃家裡！」此話一出全場掌聲四起。

在錄影中場浩角翔起還自high唱起《食尚玩家》主題曲〈我的好朋友〉，唱完浩子還幽默說：「這個節目我們已經離開了」，引來觀眾大笑外，2人還在台上搭起疊羅漢，介紹疊羅漢選手出場，展現他們敬業態度。

(中時 )