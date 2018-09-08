罹癌7旬翁寄信尋故人 熱心女警幫忙完成心願

2018年09月08日 22:03 中時 林郁平

北市信義分局六張犁派出所，上月接獲一名郭姓老翁的信，表示想找曾就讀同一所中學、失聯已50多年的一位范姓同學，郭翁在信中寫道：「我今年已經70多歲了，不知道這輩子還有沒有機會再相見」。所長王明生看了之後，立即指派女警何佩錦啟動超級尋人任務，何員僅憑著一封信，日前終於找到范姓男子，讓兩名老翁能重逢、再續友誼。

郭表示，自己年過7旬，已抗癌13年，許多癌友都走了，惟恐自己時日不多，因此希望員警能幫他協尋心中一直掛念著的中學同窗。他表示，學生時代兩人非常要好，范有什麼好事總會記得與他分享，所以盼望有生之年還能再見到好友，一起吃個飯、聊聊天。

何員依據信中的資訊，聯繫兩人就讀的中學，但因年代久遠，無法查到范男的聯繫資料，郭翁曾提及范男為陸軍軍官退休，何員轉而向退休榮民宿舍聯繫，無奈查詢後皆回覆查無此人。

何員靈機一動，心想范男可能並未居住在北市的退休榮民宿舍，於是向國軍退除役官兵輔導委員會請求協助，退輔會日前找到范男，並將信件轉交給他，讓兩人得以聯繫。

郭翁日前開心地致電給派出所，表示已聯繫到住在外縣市的范男，非常感謝警方的熱心協助，讓自己在所剩不多的時日裡，還能再與舊識重逢，了卻多年以來的心願。

(中時 )