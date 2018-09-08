楊丞琳出席護齒活動 稱亞太影展程序混亂致沒受訪

楊丞琳出席護齒產品活動。（黑人牙膏提供）

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旺報

楊丞琳今天（8日）為護齒產品代言，在台北西門町出席活動，數百人圍觀，搶著上台和她互動。接受媒體聯訪時，她除了分享從小保養牙齒的方法，也透露自己會特別關注每個人的牙齒，只要同台藝人、和她碰面的朋友們的齒間有異物，或染上口紅，她都會直接上前，悄悄地告訴對方，避免對方出糗。

坦承自己從小就有星夢，楊丞琳不諱言一直注意牙齒的健康狀況，在矯正牙齒、修補蛀牙後，即每天注意刷牙，少吃會對牙齒染色的咖啡等食物；她表示，曾做過光療，讓自己有一口白牙，但這種療法對牙齒也會造成一定損傷，所以她建議少做為宜，還是用具有美白、亮白功能的牙膏，注意每天早晚刷牙，才是保護牙齒最好的方法。

被問到日前參加亞太影展時，因為沒有受訪而被媒體議論一事，楊丞琳大聲喊冤，澄清自己不是「太累」而沒有受訪，是主辦單位沒有按照原本告知的流程進行。

走過多次紅毯的她，強調對紅毯的慣常流程很熟悉，但一開始，接她的車子就有迷路狀況，走毯時，也沒人指引她到媒體區受訪，而是直接要她進會場，但一進會場就是一連串混亂，沒有專人照顧，她的工作人員也因為她坐大會的車，沒法跟上，結果就是她慘變人形立牌，與參加影展的眾多來賓不斷合照。

而當助理找到她後，一行人沒拿到工作證，事先說好的休息換裝房間也沒著落，只好四下尋覓，在一個標示化妝間的地方暫時落腳、換裝。楊丞琳表示，直到影展結束、她已卸下所有配飾，站在電梯前準備離去，主辦單位的工作人員才匆匆找她，表示有記者要訪問，她回應稱因配飾取下，需有處所重新整裝，沒想到工作人員卻直接回絕記者，第二天看報導時，有些傻眼。

楊丞琳強調，當天不曾說「很累，不受訪」，希望外界不要誤解。

(旺報 )

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