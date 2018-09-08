雲林》小英、賴清德全力支持李進勇 籲國民黨不要唱衰台灣

2018年09月08日 22:10 中時 張朝欣

民進黨「百工百業挺改革」活動8日晚間在雲林縣登場，蔡英文總統與行政院長賴清德全力為雲林縣長參選人李進勇輔選，強調改革走到一半，一定要支持李進勇拚連任，挺雲林、挺台灣，同時呼籲國民黨不要一直唱衰台灣。

雲林場「百工百業挺改革」8日晚間6點30分在虎尾鎮虎尾國小登場，由新住民姐妹講訴在台灣的種種美好後，雲林縣長李進勇、行政院長賴清德、蔡英文總統陸續上台發表談話。

李進勇表示，雲林新住民在籍人口將近1萬6000人，雲林縣政府在3年多前就提出「既來之則安之」政策，讓新住民安穩的在雲林安居樂業。農業方面，雲林縣2017年的農林漁牧總產值達794億元，創下歷史新高，也連續3年佔全國第一。

賴揆則細數4年來李進勇的政績，包括2017年台灣燈會在雲林、去年農林漁牧總產值創下歷史新高、全台太陽能裝置容量最高最多、長青食堂比率全台最高、關心新住民打造新住民的娘家。

蔡英文總統說，上一次選舉時，來自各行各業的好朋友站出來支持她，讓民進黨可以重新執政，這是大家的功勞，現在改革走到一半，在這個關鍵的時候，請大家再一次站出來，支持李進勇縣長拚連任。

蔡總統說，這幾年她親眼看見雲林的改變，例如雲林的長照做到「頂港有名聲、下港有出名」，老人家的日間照顧是6都之外第1名。長青食堂的密度也是全台灣第1名。

蔡英文說，政府已經完成稅改，明年開始每個月薪水不滿3萬塊的民眾，不需要繳所得稅。減稅就是用另一種方法幫收入比較少的年輕人加薪，給大家更好的生活。

蔡英文最後強調，綠色能源比核能更環保，也可以減少火力發電的汙染，是全世界的潮流。台灣沒有缺電，也沒有讓電費變很貴，國民黨卻四處說會缺電、會漲很多電價，都只是在唱衰。

(中時 )