缺「工」 技職體系也大爆發

技職教育界呼籲，重塑技職教育是根本解決產業缺工、缺人的實際作法。（陳碧芬攝）

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工總企業成員向府院要求解決包括缺人在內的「5缺」問題，技職體系驚爆，由於少子化影響，技職、科大學校為了招生，持續更動科系名稱，例如工科類的電機科、機械科減班，電競科一再增班，觀光、餐飲科也在班數爆增之列，美其名是跟上社會主流，實際上體系內的學生難以因此學習到專業技能，無異是台灣產業人才從基礎就在流失。

前建國科技大學校長陳繁興說，現在本地產業的缺工現象，應該從技職教育著手，把技能紮根的傳統重新找回來。

集合工業教育老中青3代的中華工業教育研究發展基金會，8日舉行年會，與會有近20位科大及職校的校長們，呼籲技職教育影響深遠，更是產業人才培育過程的關鍵。

新北市教育局技職科長蔡秉欣指出，新北市從基礎推動技職人才與產業結合，包括新北高工與中華汽車，泰山高中與Gogoro，瑞芳高工與黃金博物館英文導覽等，職業學校產學合作校數比例達100％，並連結勞動部資源，共同推動技能向下紮根，讓人才培育與產業需求連結，協助產業取得在地人才。

新北市府是目前各縣市設有技職科的單位，此項產學合作經驗應能推廣到各地，前國立台中高農校長郭孚宏表示，台灣少子化趨勢在加速，可以預見未來世代將是1個人要做2份工作，才能支撐社會經濟正常運作，現在更需要重塑技職教育，培育各界需要的優質人力。

(工商 )

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