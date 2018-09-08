一場暴雨北北基淹水 網讚嘆：賴神是對的

2018年09月08日 22:03 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

之前823水災，讓南台灣泡在水中長達3天，對此外界就痛批時任台南市長的行政院長賴清德「治水失敗」，當時賴清德就表示「像這麼大的雨勢，台灣下在哪個城市不會淹水？」，當時此言論遭到痛批，不過今(8)日北北基降下暴雨，不少地區時雨量破百，也讓北北基不少地區都泡在水裡，不少網友表示「雖然賴清德很常蔣幹化，可是他當時講這句話並沒有錯啊」。

今晚北北基發佈了大雷雨警戒，根據中央氣象局資料台北市多個觀測站日累積雨量破3百毫米，這場暴雨也引發台北、新北、基隆三地多處淹水，在知名網路論壇PTT上就有網友提出，當初823南台灣淹水時，不少人質疑南台灣治水神話破功，對此賴清德就回應，像這麼大的雨勢，「24小時雨量超過600毫米，大家可以想像，台灣下在哪個城市不會淹水？看哪一個批評的人可以講出來，讓他當上帝，他有把握不會淹水」。

當時，賴清德的說法引起不少網友撻伐，不過看到現在北北基淹水，就有網友跳出來表示「雖然賴清德很常蔣幹化，可是他當時講這句話並沒有錯啊！看看今天的台北市，下這麼大的雨結果還不是淹水了? 這代表極端氣候已經是常態了，今天台北市這種大豪雨已經超過原本可承受的容量，本來就會淹水啊。」

(中時電子報)