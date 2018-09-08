促轉會舉辦落實轉型正義與國家人權願景說明會

2018年09月08日 22:29 中時 季節

促轉會與國家人權博物館於8日上午10時，在白色恐怖景美紀念園區舉行「落實轉型正義與國家人權願景說明會」，由促轉會副主委張天欽、葉虹靈、楊翠、彭仁郁委員，與人權館陳俊宏館長共同主持，兩單位分別說明工作重點與規畫。到場的政治受難者及家屬約160人，藉以瞭解目前轉型正義工作的進度，並提出各項切身的平復相關訴求。

促轉會張天欽副主委在開場致詞時表示，促轉會執行任務的速度非常重要，希望能在明年5月31日，將包括感化在內的冤屈案件全部公告撤銷，透過法規以處理受難者的冤屈。同時預計在今年10月到11月底公布第一批約25%到35%案件的撤銷公告、明年2月28日公告75%，並在促轉會成立一年內，也就是明年5月底前完成全部公告。

人權館陳俊宏館長指出，人權館的願景工作與規畫，是在促轉會進程下思考人權館的工作方向。該館主責景美人權園區與綠島人權園區、成立典藏與檔案研究中心，希望成為國家重要的人權教育基地，並開設以公務機關為對象的人權教育課程等。另外，在今年內已有3位政治受難者陸續過世，將規劃追思紀念會。

台灣政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕認為，2016年民進黨曾提出相關法案，主張對生命權、自由權與財產權的損害賠償，應以除罪化為前提。現行促轉條例第6條也應比照辦理，以完全撤銷司法不法判決有罪者的罪名。

促轉會指出，本次說明會的舉辦，主要目的在於聽取政治受難者及家屬對於轉型正義工作及台灣人權願景的期待與建議，在交流座談中，眾多政治受難者及家屬踴躍發言，例如：被視為異議份子的李蒼降先生之遺腹女李素慧女士，當年母親李曾碧麗懷孕8個月被當共犯逮捕，在獄中受刑而早產，差點因此夭折，李女士發言表示希望能得到父親行刑前後的照片給家屬，因為她從未見過父親。

同樣被判顛覆政府罪名的楊孔蘭女士說，當年在獄中帶著孩子很苦很苦，她的孩子在監獄的育幼院內被關了將近十年，如此無辜受罪，是否應該予以賠償？而在監獄出生的周榮光先生，陪同被依「資匪罪」判刑12年的母親許月里坐了6年牢，到就學年齡才離開監獄，也到場表達當年被迫坐牢的兒童應該得到補償。會中許多受難案情各異的年長當事者或家屬，都表達對轉型正義工作寄予殷切的期待，也希望能早日看到真相。

泛藍團體藍天行動聯盟數名成員也前往現場，聯盟主席武之璋指出，二二八是中日戰爭的延續，沒有幾個「受害人」是冤枉的。結果每個人都領到了賠償。但是死傷的壹千多個外省人呢政治人物連句安慰的話都沒有，這叫什麼正義？而白色恐怖則是國共戰爭的延續，國共戰爭受害人已經有八百多位被大陸封為烈士。他們求仁得仁，何?之有。同時期我方有四千八百多個情報員被殺害，只有四百多個家屬領到撫恤。

武之璋表示，為此他前來抗議民進黨以轉型正義之名操弄歷史仇恨，並告訴受到難者家屬歷史真相，勸導他們不要被民進黨利用。

(中時 )