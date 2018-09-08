農業會議閉幕 賴揆保證：農用水無虞 農民退休有保障

2018年09月08日 22:46 中時 廖德修 、 杜宜諳

農委會主委林聰賢為這兩天的全國農業會議做總結。（杜宜諳攝）

行政院長賴清德在全國農業會議閉幕典禮中致詞。（杜宜諳攝）

為期兩天的第6次全國農業會議今天（8日）閉幕，共有產官學各領域代表超過300人與會，針對農業現階段最重要的課題思考對策。行政院長賴清德在閉幕典禮致詞指出，期許未來共同打造安全農業、幸福農民、富裕農村三生共構的永續農業；同時也要確保農業用水無虞，讓農民退休有保障。

賴揆說，未來行政院將責成農委會將具體可行的會議結論轉化為政策措施，務實推動促使農業持續精進發展。他承諾全力支持全國農業會議的會議決議，並挹注更多資源於農業，讓農業成為吸引年輕人的產業。

農委會主委林聰賢則說，本次會議經過分組會議、分組結論報告及綜合討論等過程，最後提出73項具體結論及27項重要亮點，重點如：保育農業資源與生態環境，確保農業永續發展制定農業基本法，確保農地、林業、漁業及農業水資源的質與量。

由於農委會完成農田水利會改制時，除原有灌區31萬公頃，還將非灌區37萬公頃也納入水利服務。且未來全國水資源使用方面，占7成的農業用水要降為6成，如何確保？林聰賢說，農業用水從7成降為6成是行政院給的目標，未來將把耗水的水稻田轉作為旱作，改善用水效率，以及廣開農塘。

未來農委會也將制定農業保險專法，加速推動農業保險；整合農民健康保險、老年農民福利津貼與其他社會保險，建立農民年金制度；推動農民職業災害保險，逐步強化納保並完善職災保險給付與補償制度，讓農民退休後有所保障。

農委會副主委陳吉仲則說，會與內政部、衛福部進行跨部會研議，提出農民年金的修正草案，但立法院何時能完成修法則無法預測。

林聰賢強調，全國農業會議的落幕是農委會努力的起點，會議的各項結論除有效並系統性的規劃外，將採「擬定政策」、「修訂法規」、「編列預算」及「執行管考」等手段，逐步落實於農業政策，打造全民農業。

(中時 )