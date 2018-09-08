就是這麼酷！ 黃惠美暢談迷人的「一室一冊」

2018年09月08日 22:35 中時 盧金足

台中市建築經營協會理事長陳武華（右）指出，設計師黃惠美分享「潛閱讀」，讓建經協會成員激盪出不同火花。（盧金足攝）

雖然科技進步，甚至電子書取代不少紙本，但大尺建築&郭旭原建築師事務所設計總監黃惠美對傳統書店情有獨鍾，她特別心儀觀察各種書店，日本東京有一家主題設定為「一室一冊」的書店，「專一不二心」的書店，令很多專程而來的愛書人心動，雖然書店只賣一本主人親自挑選的書，但還有周邊相關商品，所以登門的愛書人，千里而來大都不會空手而回，甚至變成一種旅行中朝聖的盛事。

台中市建築經營協會九月份大師講座力邀設計師黃惠美，以「潛閱讀：建築、旅行和書的三重奏」為題演講，台中市很多建築業與建築相關團體，以取經建築作為旅行的重要課程

，學習借鏡擴大建築視野，與黃惠美的理念不謀而合，全球各大城市的建築之美，由旅行的一步一腳印親炙，蓋出建築的生活美學，讓台中市的建築人在作品上，呈現更多人文與內涵。

為讓建築同業充電的題材豐富多元，台中市建築經營協會用心規畫每月的大師講座，台中市建築經營協會理事長陳武華指出，黃惠美、郭旭原夫妻檔的作品得獎無數，囊括德國IF設計獎、JCD 日本商業空間大賞、金點設計獎等，夫唱婦隨的建築人，繼上次傾聽建築師郭旭原建築與環境相融的心得，黃惠美分享「潛閱讀」，讓建經協會成員激盪出不同火花。

「我到一座城市旅行，喜歡到他們的美術館、博物館，因為這不只代表當地城市的觀光力，展現的更是這座城市的經濟力和文化厚度！」黃惠美述及建築人的旅行，經由閱讀建築來體驗城市人文和歷史，讓旅行成為美好生活的延伸。

黃惠美表示，建築人的旅行，「職業病」一定上身，城市或者鄉間的建築物，深深吸引她的目光，尤其是站在偉大的建築之前，就是上一堂最棒的建築課程，沒有語彙干擾，用心用眼去讀才華洋溢的建築師，當初設計的初心，還有施工時的工法，更是一門值得研究的學分。

「退休後，我想當一間書店的主人！」黃惠美從旅行和書本中得到很多設計靈感，所以每年都會安排多次旅遊行程，她說，旅遊可以改變人的想法和眼界，旅行中遇到的感受，猶如注入自己的血液中，會變成不一樣的人。

從移動過程見識世界的各種可能性，退休後如果能開間書店，雖然駐守在一方書屋，有機會推薦好書與書迷交流，她期待這也是讓世界走進來的有趣接觸，對生命更能輕鬆以對。

黃惠美為大尺建築&郭旭原建築師事務所設計總監，東海大學畢業後、赴哈佛攻讀設計碩士，回國後與夫婿郭旭原於1998年攜手創辦大尺建築&郭旭原建築師事務所。

郭旭原、黃惠美夫妻檔在建築業占有一席之地，兩人將老屋改建新生的驚艷之作「富藝旅」旅店，榮獲遠東建築獎舊屋改造特別獎，不只有復古味、文青風，還化身為時尚感的新生命，對城市增加多重的社會意義，為老屋改造案的成功力作。

(中時 )