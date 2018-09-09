檢察官說法》胡睿兒夜店撿屍遭起訴 他的下場是...

2018年09月09日 00:02 中時電子報 湯萱樂

據報載，國內某男團成員，在某夜店地下一樓樓梯間平台、電梯間「揀屍」酒醉女子，遭檢察官起訴。在夜店「揀屍」真的犯罪嗎？

時下都會青年男女常有三五成群結伴前往夜店，飲酒狂歡、熱舞、搭訕異性，以抒解壓力的經驗。從進場開始，印入眼簾的大型聲光電視牆、dance floor、包廂、熱情的表演團體以及現場穿著時髦的青年男女，就讓人開始嗨起來。若干可以暢飲酒類的夜店，更是吸引大批人潮。在這樣的情況，很容易受到周遭環境的影響，飲酒過量而導致意亂情迷、意識不清，甚至產生脫序行為。

若男女在夜店狂歡後飲酒過量而意識不清，無論之前在舞池多麼放浪形骸，抑或與友人狀似親密地肢體接觸，並不代表其同意可以在意識不清的情境下發生性關係。刑法第225條第1項規定，「對於男女利用其精神、身體障礙、心智缺陷或其他相類之情形，不能或不知抗拒而為性交者，可處三年以上十年以下有期徒刑」，飲酒過量而意識不清即屬於「其他相類之情形」，「揀屍」依照個案情節，即有可能觸犯上述趁機性交罪。

所以遇到類似情形，還是做一個紳士，好好保護酒醉的友伴，護送安全，才是上策。

（本文由協會會員台北地檢署檢察官楊冀華提供）

(中時電子報)