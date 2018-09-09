好兄弟收假押孤神秘儀式 跳鍾馗生人勿進

2018年09月09日 00:01 中時電子報 湯萱樂

「跳鍾馗」儀式。（本報系資料照片）

明天農曆7月30日是地藏王菩薩聖誕，也是「鬼門關」的日子，為防止孤魂留滯不肯回去，新莊地藏庵將舉辦普後押孤跳鍾馗儀式及農曆7月最後一場的普渡法會，不讓鬼魂逗留陽間。

地藏庵主委林俊德表示，鍾馗是鬼王，民間的跳鍾馗儀式，主要在驅鬼除煞及祈福求安，跳鍾馗分為兩種演出形式，一般是經由藝師操弄魁儡偶或由戲班演員直接扮演鍾馗。

其中，扮演普後押孤鍾馗角色的人，在演出前必須齋戒淨身7天，生病、行喪、守孝的人也不能扮演鍾馗這個角色，鍾馗儀式進行時，演出者必須嚴守不可開口說話的禁忌、旁人也不可呼喊扮演者的名字，避免鬼魂識破其身分，引禍上身。

林俊德指出，跳鍾馗科儀由扮演鍾馗爺的演員在儀式中畫上凶悍臉譜、著草鞋、腳踩七星步，分別敕水、敕劍、敕雞、敕鴨等，同時點火引燃車龍鞭符令打五方驅趕鬼魂，並向四周拋灑糖果、孤飯等，做為孤魂最後的饗宴。最後是將祭拜的香枝撤去，代表押孤儀式已畢，整個大普渡祭典才正式宣告結束。

林俊德說，民間認為跳鍾馗時煞氣很重，一般會勸告老幼體弱、孕婦或運勢不佳的民眾迴避，參加人員在整場儀式過程也不可開口，以免被四處流竄的鬼魂所沖犯。但現代跳鍾馗儀式多轉為戲劇性的演出，地藏庵特別安排在白天，讓民眾更加認識宗教文化。

新北市民政局指出，地藏庵明天上午普後押孤跳鍾馗儀式後，隨即舉辦地藏王菩薩聖誕法會暨中元普渡活動，廟方也準備炒麵、米粉、油飯、甜湯等福食供民眾吃平安，歡迎民眾前往觀賞跳鍾馗及參拜祈福。

(中時電子報)