張忠謀出席APEC 謝金河說讚但只擔心一件事

2018年09月09日 00:03 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

今年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議預定11月12日到18日於巴布亞紐幾內亞登場，據悉，總統府已徵詢台積電創辦人張忠謀出任今年APEC領袖代表。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，「由張忠謀出任APEC領袖代表是絕佳好牌」。

謝金河在臉書貼文指出，當「報端上嗅出宋楚瑜婉拒出任今年在巴紐舉行的APEC大會，我心中浮現一個最佳人選：剛剛退休的台積電張忠謀董事長！如今名單浮現，跟我原先揣測的人選完全一致！」

謝金河分析「張董事長今年出任領袖代表，有幾個特殊意涵，一是今年中美貿易摩擦加劇，兩岸關係陷入史無前例的僵局，今年張董是沒有任何職位的一介平民，政治敏感度降低。二是今年中美貿易摩擦的癥結在智慧財產權，尤其是中興通訊事件，中國要以擧國之力發展芯片產業，現在張董是全球最大半導體公司的推手，中國拒絕張董事長的機率很低。三是張董事長在06年扁政府時代已出任過一次領袖代表，他與各國元首互動應可得到各國領袖的尊重。四，張董有一位非常優秀又能幹的賢内助，張淑芬女士很容易與各國領袖夫人打成一片⋯⋯」

不過，謝金河指出，今年APEC在資源十分貧乏的巴布亞紐幾內亞舉辦，假如張董成功出席APEC，那前往巴布亞紐幾內亞行程可能比較辛苦。

(中時電子報)