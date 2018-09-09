中職》Lamigo連2天激戰近10小時 3先發打好打滿

Lamigo桃猿郭嚴文。(資料照，取自Lamigo桃猿粉絲團)

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中時電子報
/桃園報導

Lamigo桃猿前2日軍打進延長賽，連續2天的比賽合計耗費9小時51分鐘，這2天暴力猿打線有3位先發球員「全勤」奮戰，分別是外野手藍寅倫與內野手陳俊秀、郭嚴文。

Lamigo7日與富邦悍將戰了4小時17分鐘，猿隊於10局延長賽以2比5落敗，8日Lamigo迎戰統一，2隊鏖戰5小時34分鐘，刷新中職例行賽不中斷的最長時間紀錄，猿隊打了12局以10比14飲恨。

其中藍寅倫2戰10打數擊出4安打貢獻1打點，陳俊秀10打數5安打3打點，郭嚴文10打數4安打2打點。3人不但在連續2天戰進延長的比賽中打好打滿，9日的比賽中也都再度先發，不過這場比賽進行至3局上就因雨延賽。

8日賽前談到這2天的「超時」比賽，打好打滿的郭嚴文表示，對手緊咬比數時最讓他感到棘手，「不過到後來打進延長賽時就覺得，都打了這麼久了，一定要贏下來，比到最後其實不太有疲勞的感覺。」

郭嚴文表示，身體疲累的感覺倒是還好，「就是很可惜沒能拿下勝利，不過球賽就是這樣，有贏家就會有輸家，輸了沒什麼，下一場重新來過就好，想太多也無益。」

雖可惜沒能在延長賽中獲勝，但郭嚴文認為，在這樣的比賽中有所學習，「其實比賽中不只場上比賽的球員，沒上場的選手也在場邊幫我們加油一整場比賽，大家都很辛苦。我們也在這樣的比賽學習到，在比賽中無論如何都要堅持到最後，幫助球隊贏球。」

(中時電子報)

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