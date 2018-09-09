陳勢安自爆隱私「床單常溼一片」

2018年09月09日 03:12 中時 尤嬿妮

陳勢安昨在台北舉辦簽唱會。（盧禕祺攝）

陳勢安昨在台北舉辦簽唱會。（盧禕祺攝）

陳勢安昨在台北舉辦簽唱會。（盧禕祺攝）

陳勢安昨在台北舉辦簽唱會。（盧禕祺攝）

陳勢安8日舉辦新專輯《壞掉的我們》簽唱會，近來台北降雨機率高，昨活動一開始現場果真下起雨，所幸唱片公司早有準備，砸5萬搭建大型雨棚，讓現場歌迷不至於淋雨。不過，陳勢安上台獻唱時仍被大雨淋濕，事後受訪，他自招怕熱，且曾被中醫診斷體質較濕，最大困擾則是鼻子容易過敏，「睡覺時如果冷氣不夠冷，床單會濕一片」！擔心記者誤會，他趕緊解釋不是尿床，「我都幾歲了」。

為了配合新專輯視覺照的「瘀青妝」，陳勢安昨號召粉絲一起開「受傷派對」，他「豁出去」親自帶著受傷妝容上陣，歌迷們也費盡心思，有人頭綁繃帶、拄拐杖，甚至還有人直接推輪椅到場，更在身上貼滿ok繃，陳勢安見狀趕緊呼籲「ok繃不要留在現場、會嚇到路人」；此外，唱片公司也送上「流言蹺蹺板」，象徵陳勢安自這次專輯後，越來越做「壞掉」的自己，面對八卦、整形等傳言百毒不侵。

他睽違2年與粉絲見面，昨一口氣獻唱多首新歌，因適逢9月接近中秋節，除了唱片公司為陳勢安準備「中秋團圓大月餅」象徵團圓，陳勢安也貼心為粉絲們準備的有「安」字包裝的小月餅，分享給昨天到場參與活動的粉絲。

(中時 )