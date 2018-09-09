知名連鎖餐廳深夜消毒 讓住戶的肺都要咳出來

2018年09月09日 01:27 中時電子報 湯萱樂

新莊一知名連鎖餐廳社區同棟的住戶，7日晚間女住戶與男友出門在電梯口，邊走邊交談，女子與男友突然同時激烈咳嗽，她形容咳到快吐出來，原來這嗆人的空氣是從餐廳廚房後門竄出(餐廳後門為於電梯口前方，是該樓層住戶出入必經之處)，同時另一邊還伴隨著大型機器運轉的聲音，該住戶表示：我們咳到很痛苦，肺都快出來。住戶後來受不了跟環保署投訴，環保署派員到場餐廳才把機器給關了。

當天晚上23:05分，該住戶與男友外出想到樓下7-11,邊講話等電梯的女子與男友突然同時激烈咳嗽，而嗆人的空氣是從電梯前的餐廳廚房後門竄出的，門內還傳出大型機器運轉的聲音，住戶隨即通知社區管理員到場了解，而管理員到也被嗆到不斷咳嗽，管理員大聲詢問對門裡說：「你們在幹嘛」？裡面的人表示「在消毒」，管理員告知他們「馬達聲很吵，住戶在投訴 而且氣體很嗆」，隨後環保署派員到場了解，餐廳才把機器關閉。

住戶生氣的表示，有這種鄰居真的很XX，之前害我家淹水三次，整個客廳跟廚房都淹水沙發都泡水，這次這樣真的是很離譜，大半夜聲音這麼大，我在家都還會被嗆到，真的無法忍受。當天環保署派員到場寫了紀錄，並告知該餐廳第一次警告，有第二次就開罰。

(中時電子報)