墨西哥導演風光！ 艾方索柯朗接棒抱回威尼斯金獅獎

艾方索柯朗。（翻攝自官網）

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威廉達佛。（翻攝自官網）
奧利維亞科爾曼。（翻攝自官網）
萬瑪才旦的《撞死了一隻羊》拿下地平線單元最佳劇本。（翻攝自官網）

第75屆威尼斯影展於台灣時間9日凌晨1點舉行閉幕頒獎典禮，金獅獎由艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）執導的黑白電影《羅馬》拿下，這是繼去年吉勒摩戴托洛（Guillermo Del Toro）《水形物語》，墨西哥導演風光連莊抱回金獅獎。

艾方索柯朗不可置信地上台說：「這對我來說有不可置信、不可置信的意義，也謝謝Netflix（發行）還有我的墨西哥團隊。」

身為本屆競賽片唯一入圍的女性導演，珍妮弗肯特（Jennifer Kent）的《夜鶯》連獲二獎，她上台致詞表示：「這是不敢相信的榮耀。對於所有想拍電影的女性，拜託放手去做吧，我們很需要妳們，希望能有更多更多的女性加入。」

影帝由威廉達佛（Willem Dafoe）奪得，他近年多擔綱男配角，這次在《永恆之門》飾演梵谷一舉奪下影帝，他說：「梵谷在電影裡說『我就是我的畫』，我則要感謝導演朱利安許納貝（Julian Schnabel），他給我機會讓我當他的梵谷。」他也沒忘記背後默默支持他的太太：「當然，我也要跟我太太分享這份榮耀。」

另外王家衛監製、大陸導演萬瑪才旦執導的《撞死了一隻羊》拿下地平線單元最佳劇本，他上台領獎緩緩道出，這是他第2次來到威尼斯，感到特別親切高興，「站在這裡是特別榮耀的時刻，特別感謝王家衛導演！」

第75屆威尼斯影展部分得獎名單：

金獅獎（最佳影片）：《羅馬》（Roma）／艾方索柯朗／墨西哥

評審團大獎：《摯愛》（The Favorite）／尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）／英國

評審團特別獎：《夜鶯》（The Nightingale）／珍妮弗肯特（Jennifer Kent）／英國

最佳導演銀獅獎：賈克歐迪亞（Jacques Audiard）／《姊妹的兄弟》（The Sisters Brothers）／法國

最佳男演員：威廉達佛（Willem Dafoe）／《永恆之門》（At Eternitys Gate）／美國

最佳女演員：奧利維亞科爾曼（Olivia Colman）／《摯愛》（The Favorite）／英國

最佳新演員：Baykali Ganambarr／《夜鶯》（The Nightingale）／英國

最佳劇本：《西部狂想曲》（The Ballad of Buster Scruggs）／柯恩兄弟／美國

最佳VR獎：《Spheres》／Eliza McNitt

VR體驗獎：《Buddy VR》／Chuck Chae

VR敘事獎：《I'iIe des morts》／Benjamin Nuel

(中時 )

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