MLB》又是客場魔咒？ 陳偉殷投4局就退場

效力馬林魚隊的左投陳偉殷9日面對海盜，先發4局就失3分退場。(中央社資料照)

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中時電子報
/綜合報導

馬林魚投手陳偉殷9日於客場面對海盜隊先發登板，他在雙數局均投得掙扎，4局投球就被擊出5支安打，且又投出2次四壞保送，失3分皆為責失分，完成4局投球後就帶著敗投資格退場。

1局下陳偉殷連續投出2次三振後，遭盧普洛(Jordan Luplow)擊出二壘安打，不過接下來他再以三振化解危機。

2局下海盜首位打者歐蘇納(Jose Osuna)就敲安上壘，隨後陳偉殷又保送瑞野斯(Pablo Reyes)，再遭下一棒紐曼（Kevin Newman）擊出安打掉分，所幸接下來斯托林斯(Jacob Stallings)擊出投手正面滾地球，陳偉殷接到球後策動雙殺，再以一季三振化解失分危機，讓海盜僅以1比0領先。

3局下陳偉殷讓海盜3上3下。不過4局下他卻保送首位打者貝爾(Josh Bell)，接著又遭歐蘇納擊出安打形成一、二壘有人的危機，隨後他雖抓下2出局數，但遭下一棒斯托林斯敲出帶2分打點的安打，隨後陳偉殷以三振化解危機，海盜領先來到3比0。

5局上原本輪到陳偉殷打擊，但馬林魚換上狄崔(Derek Dietrich)代打，陳偉殷此役投不滿5局就退場，總計4局投球用了86顆球，被擊出5支安打，投出3次四壞保送與6次三振，失3分皆為責失分，防禦率來到4.72，在球隊0比3落後時以敗投候選人資格退場。

馬林魚打線遭海盜先發投手諾瓦(Ivan Nova)壓制，前6局僅被擊出3支安打與1次四壞保送，另外飆出9次三振，馬林魚沒能攻下任何分數。

(中時電子報)

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